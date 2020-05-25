В Киеве произошел транспортный коллапс: и это еще не все вышли на работу (фото)

В Киеве на Троещине образовался огромный затор
В Киеве 25 мая после второго этапа смягчения карантинных мер запустили общественный транспорт и метро. Но жители массива Троещина оказались заблокированы в своем районе и даже не могут доехать до метрополитена. Дело в том, что после запуска наземного транспорта на дороги выехал и личный транспорт и места для всех оказалось недостаточно, так как проводится ремонт Северного моста. Отметим, что его все никак не достроят и не решат вопрос с транспортной развязкой.
Фотографию коллапса показали в группе "Из Троещины с любовью" на странице в Facebook.
"Утренний коллапс...", - подписали снимок.
Огромный затор на Троещине (фото: Вячеслав Курганский/Facebook)
В комментариях украинцы отмечают, что это еще не все люди вышли на работу, дальше обстановка на дорогах будет только хуже.
Скриншот комментариев
Как мы ранее писали, 25 мая метро в Киеве возобновило работу после более, чем двухмесячного перерыва. Фото и видео запуска подземки показали в сети.
Автор: Мария Соловей