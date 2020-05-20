В Киеве прорвало теплотрассу посреди улицы: огромный гейзер сняли на видео

В Киеве прорвало трубу тепломагистрали прямо на автомобильной дороге - инцидент произошел 20 мая на улице Леваневского недалеко от Национального авиационного университета в Соломенском районе.

ЧП с теплотрассой на массиве Отрадный сняли на видео очевидцы. Кадры опубликованы на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Отмечается, что прорыв мог произойти вследствие испытаний тепломагистралей, начало которых было анонсировано на 19 мая.

"На Леваневского, вследствие каких-то очередных испытаний, прорвало трубу и образовался гейзер. Если не хотите неприятностей - лучше объехать", - говорится в публикации.

На ролике видно, как средь бела дня на середине автодороги бьет фонтан воды, заливая припаркованные рядом автомобили. "Гейзер" при этом то уменьшает напор, то поднимается до метров 4-5. Недалеко проходят люди, которые фиксируют происшествие на видео.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Видео: В Киеве прорвало теплотрассу на Отрадном

В комментариях к ролику пользователи сети иронизируют, что так столичная мэрия могла заранее открыть фонтаны ко Дню Киева, и что инфраструктура в городе готовится к туристическому сезону.

В Киеве прорвало теплотрассу (Фото: скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали о том, что под Никополем рухнул огромный 120-метровый мост в день пресс-конференции Владимира Зеленского 20 мая. ЧП произошло приблизительно в то же время, когда президент рассказывал украинцам об успехах в строительстве мостов и дорог и обещания построить все объекты за время своей каденции.