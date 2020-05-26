В Киеве сделали заявление о закрытии метро

В Киеве могут закрыть метро после недавнего открытия, если количество больных коронавирусом в столице начнет увеличиваться. В Минздраве сделают выводы о влиянии подземки на динамику заболеваний после недели ее работы. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас я не могу сказать, что происходит в метрополитене, но, если там есть нарушения противоэпидемических мер, то я думаю, что довольно быстро мы это почувствуем на статистике, которая не дает нам врать и лукавить", - рассказал Ляшко "Обозревателю".

Также главный санитарный врач прокомментировал высказывания о том, что во всей Европе метро и наземный транспорт не останавливали во время пандемии. Он сказал, что количество людей в нашем транспорте и европейском несоизмеримо.

Также Ляшко еще раз напомнил, что маска в метрополитене является обязательным условием.

"Вопрос ко всем украинцам: если прописаны эти нормы, если прописано, что нужно заходить в транспорт в медицинской маске, если прописано, что надо соблюдать дистанцию, то этих норм надо придерживаться", – заявил Ляшко.

Медик обратился к украинцам и напомнил, что маску нельзя носить неправильно, то есть когда нос находится поверх нее. Он пообещал на следующем брифинге продемонстрировать ее правильное ношение.

Как мы ранее писали, в Киеве не пустили пассажира в метро в первый день работы подземки.