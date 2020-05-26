У Києві зробили заяву про закриття метро

У Києві можуть закрити метро після недавнього відкриття, якщо кількість хворих коронавірусом в столиці почне збільшуватися. У МОЗ зроблять висновки про вплив підземки на динаміку захворювань після тижня її роботи. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз я не можу сказати, що відбувається в метрополітені, але, якщо там є порушення протиепідемічних заходів, то я думаю, що досить швидко ми це відчуємо на статистиці, яка не дає нам брехати і лукавити", - розповів Ляшко "Обозревателю".

Також головний санітарний лікар прокоментував висловлювання про те, що у всій Європі метро і наземний транспорт не зупиняли під час пандемії. Він сказав, що кількість людей в нашому транспорті та європейському незрівнянно.

Також Ляшко ще раз нагадав, що маска в метрополітені є обов'язковою умовою.

"Питання до всіх українців: якщо прописані ці норми, якщо прописано, що потрібно заходити в транспорт у медичній масці, якщо прописано, що треба дотримувати дистанцію, то цих норм треба дотримуватись", – заявив Ляшко.

Медик звернувся до українців і нагадав, що маску не можна носити неправильно, тобто коли ніс знаходиться поверх неї. Він пообіцяв на наступному брифінгу продемонструвати її правильне носіння.

Як ми раніше писали, у Києві не пустили пасажира в метро в перший день роботи підземки.