Сектанты ходят по школам: в Киеве разгорелся громкий скандал

Представители секты проводят детям лекции о доброте и счастье

В одном из столичных колледжей была проведена лекция для подростков с участием представителей организации "АллатРа". Об этом рассказала мама ученика в сообществе "Батьки SOS" в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что ее ребенок, вернувшись домой после занятий рассказал, что к ним в колледж приезжали какие-то сектанты из организации "АллатРа". При чем выяснилось, что организацию пригласила в учебное заведение ректор частного колледжа.

"Я не сильна в сектантских движениях, но даже поверхностного гуглинга хватило, чтобы понять, какая это редкостная х**нь", - написала женщина и отметила, что у ее сына и его друзей критическое мышление присутствует и они не восприняли эту лекцию всерьез.

Она попросила совета у пользователей, так как считает подобную ситуацию недопустимой в учебных заведениях.

Скриншот поста (facebook.com/Батьки SOS)

В комментариях украинцы ей объяснили, что по данному факту стоит написать заявление в Министерство образования, так как подобные лекции можно рассматривать, как агитацию.

Также выяснилось, что данная организация подозревается в наследовании сайентологов, при чем на лекциях все очень завуалировано и детям рассказывают о дружбе и счастье.

Одна из пользователей написала, что в лекции, которые читают представители этой организации, встроены скрытые внушения для подростков.

"Не обольщайтесь. Грибанова читает редчайшую антинаучную хрень, в ее спич "встроено" такое количество скрытых внушений на тему "родители вас не понимают, идите к нам, мы все поймем", что вся потенциальная польза от этой лекции нивелируется" – написала Ольга Прокопенко.

"Реклама организации на внешних носителях призывает к "общей доброте", однако в соцсетях ширится совсем другая информация. Там Путина называют "Номо", который должен спасти всех славян" и странно, что СБУ до сих пор молчит. Гоните их в шею. И пишите заявление", - написала Яна Васильевна.

Скриншоты комментариев (facebook.com/Батьки SOS)

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