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Довели ребенка: 11-летний мальчик ночевал в заброшенном авто

STYLERЖизнь    21.02.2019 - 21:44
Довели ребенка: 11-летний мальчик ночевал в заброшенном авто
В Виннице разыскали ребенка - мальчик ночевал в авто (коллаж: РБК-Украина)

Родителям грозит штраф за невыполнение родительских обязанностей

В четверг, 21 февраля, в Виннице полиция разыскала 11-летнего мальчика, Никиту Иванова, о пропаже которого сообщили родители 20 февраля. Как выяснилось, он ночевал в заброшенном автомобиле на территории Храма на полуострове "Бригантина". Об этом сообщила ГУНП в Виннице.

По словам родителей, парень не вернулся домой из школы и выключил свой мобильный. Он рассказал, что не хотел возвращаться домой из-за конфликта с родителями. Его вернули родителям и провели роз'разъяснительную работу - объяснили о том, в какой опасности была его жизнь.

Сейчас полиция ставит вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 184 КУаАП "Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей'обязанностей относительно воспитания детей". Им грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича, который бежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область).

Также мы сообщали, что отец экс-участницы ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь. Он считает, что бывший муж певицы причастен к ее исчезновению.

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