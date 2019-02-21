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Помогите найти: в Виннице пропал 11-летний мальчик (фото)

STYLERНужна помощь    21.02.2019 - 07:09
Помогите найти: в Виннице пропал 11-летний мальчик (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция Винницкой области просит помочь установить местонахождение ребенка

Украинцев просят помочь установить местонахождение 11-летнего мальчика из Винницы, который пропал 20 февраля днем около обеда. Как сообщили в Киевском отделении полиции ГУНП в Винницкой области, в последний раз ребенка видели недалеко от школы №32.

Отмечается, что школьник Никита Иванов был одет в голубую куртку с белыми полосами, на нем были черные брюки и шапка.

При себе у мальчика был также красный рюкзак. 

В полиции также опубликовали фото пропавшего ребенка (20.11.2007 г.р.).

Помогите найти: в Виннице пропал 11-летний мальчик (фото)

Фото: facebook.com/vinn.police

Правоохранители просят всех неравнодушных, кто видел мальчика и может сообщить о его местонахождении, звонить по телефону (093) 628-28-20, (097) 777-36-44 или 102.

Как сообщалось ранее, в Одесской области в Овидиопольском районе в селе Молодежном пропал мальчик Влад Тимофеев 2006 года рождения. Еще в конце января он ушел из дома и до сих пор не вернулся. 

Также мы писали о том, что во Львове 29 января пропал без вести 16-летний Назарий Труш.

Напомним, недавно полиция Львовской области обращалась к гражданам с просьбой помочь установить местонахождения 15-летнего подростка из Жовковского района

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