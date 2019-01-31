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Помогите найти: под Одессой пропал 13-летний мальчик

STYLERНужна помощь    31.01.2019 - 23:03
Помогите найти: под Одессой пропал 13-летний мальчик
Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция обратилась к украинцам с просьбой помочь найти ребенка

В Одесской области в Овидиопольском районе в селе Молодежном пропал мальчик. Как сообщает в четверг, 31 января, пресс-служба местной полиции, Влад Тимофеев 2006 года рождения вечером ушел из дома и до сих пор не вернулся. 

Также правоохранители опубликовали фото ребенка и дали его приметы.

На вид Владу 13 лет, имеет худощавое телосложение, его рост составляет 140-150 см.

Помогите найти: под Одессой пропал 13-летний мальчик

Фото: Влад Тимофеев (od.npu.gov.ua)

У мальчика карие глаза и светло-русые волосы.

Ребенок одет в черную куртку, на нем синие спортивные штаны, на ногах ботинки синего цвета, на голове - серая вязаная шапка.

В полиции обратились к украинцам за помощью, если кто-нибуть знает о месте нахождения Влада - звоните по телефону (04851) 3-15-90 или на спецлинию "102".

Как сообщалось ранее, недавно во Львове пропал без вести 16-летний Назарий Труш, 29 января он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Также мы писали  о том, что недавно полиция Львовской области обращалась к гражданам с просьбой помочь установить местонахождения 15-летнего подростка из Жовковского района

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