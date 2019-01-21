Помогите найти: во Львовской области пропал 15-летний подросток

Коллаж РБК-Украина

Мать пропавшего парня сообщила, что он вышел из дому три дня назад

Полиция Львовской области просит помочь установить местонахождения 15-летнего подростка из Жовковского района. Об этом сообщается на странице "Поліція Львівської області" в социальной сети Facebook.

К полицейским в 9 часов утра 21 января обратилась 47-летняя жительница Жовковского района Львовской области. Она сообщила, что ее 15-летний сын вышел из дома три дня назад и до сих пор не вернулся. О его местонахождении ничего не известно.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Особые приметы мальчика: рост 170 см, русый, худощавого телосложения.

Был одет в черную куртку, черную шапку, черную обувь, джинсы светлого цвета.

Полиция обращается к украинцам и просит сообщить любую информацию о местонахождении мальчика по телефону горячей линии "102".

Скриншот поста (facebook.com/MVS.LVIV)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве разыскивали 17-летнего Александра Джулая, который поехал рано утром 15 января в колледж и не вернулся.

А также рассказывали о том, что в Киеве продолжают искать пропавшего Савченко Валентина Витальевича, который пропал 25 мая 2018 года и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Последний раз мужчину видели возле метро "Святошино" 25 мая.