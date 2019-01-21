ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Допоможіть знайти: у Львівській області зник 15-річний підліток

STYLERПотрібна допомога    21.01.2019 - 16:20
Допоможіть знайти: у Львівській області зник 15-річний підліток
Колаж РБК-Україна

Мати зниклого хлопця повідомила, що він вийшов з дому три дні тому

Поліція Львівській області просить допомогти встановити місцезнаходження 15-річного підлітка з Жовківського району. Про це повідомляється на сторінці "Поліція Львівської області" в соціальній мережі Facebook.

До поліцейських в 9 години ранку 21 січня звернулася 47-річна мешканка Жовківського району Львівської області. Вона повідомила, що її 15-річний син вийшов з дому три дні тому і досі не повернувся. Про його місцезнаходження нічого не відомо.

Допоможіть знайти: у Львівській області зник 15-річний підліток

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Особливі прикмети хлопчика: зріст 170 см, русявий, худорлявої статури.

Був одягнений у чорну куртку, чорну шапку, чорне взуття, джинси світлого кольору.

Поліція звертається до українців і просить повідомити будь-яку інформацію про місцезнаходження хлопчика за телефоном гарячої лінії "102".

Допоможіть знайти: у Львівській області зник 15-річний підліток

Скріншот поста (facebook.com/MVS.LVIV)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Києві розшукували 17-річного Олександра Джулая, який поїхав рано вранці 15 січня в коледж і не повернувся.

А також розповідали про те, що у Києві продовжують шукати зниклого Савченко Валентина Віталійовича, який пропав 25 травня 2018 року і дотепер про його місцезнаходження нічого не відомо. Востаннє чоловіка бачили біля метро "Святошино" 25 травня.

Викинув документи і пішов: під Києвом розшукують молодого чоловіка Допоможіть впізнати: у Києві шукають родичів літньої жінки
Новини України пропавшие без вестипоискподросток
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся