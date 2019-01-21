Допоможіть знайти: у Львівській області зник 15-річний підліток

Колаж РБК-Україна

Мати зниклого хлопця повідомила, що він вийшов з дому три дні тому

Поліція Львівській області просить допомогти встановити місцезнаходження 15-річного підлітка з Жовківського району. Про це повідомляється на сторінці "Поліція Львівської області" в соціальній мережі Facebook.

До поліцейських в 9 години ранку 21 січня звернулася 47-річна мешканка Жовківського району Львівської області. Вона повідомила, що її 15-річний син вийшов з дому три дні тому і досі не повернувся. Про його місцезнаходження нічого не відомо.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Особливі прикмети хлопчика: зріст 170 см, русявий, худорлявої статури.

Був одягнений у чорну куртку, чорну шапку, чорне взуття, джинси світлого кольору.

Поліція звертається до українців і просить повідомити будь-яку інформацію про місцезнаходження хлопчика за телефоном гарячої лінії "102".

Скріншот поста (facebook.com/MVS.LVIV)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Києві розшукували 17-річного Олександра Джулая, який поїхав рано вранці 15 січня в коледж і не повернувся.

А також розповідали про те, що у Києві продовжують шукати зниклого Савченко Валентина Віталійовича, який пропав 25 травня 2018 року і дотепер про його місцезнаходження нічого не відомо. Востаннє чоловіка бачили біля метро "Святошино" 25 травня.