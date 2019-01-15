Помогите найти: в Киеве пропал 17-летний подросток 

Коллаж РБК-Украина

Парень поехал утром на учебу и не вернулся

В Киеве родители просят помочь в розысках 17-летнего парня, который вышел из дому утром 14 января и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

По информации ресурса, парень по имени Джулай Александр, 2001 года рождения, проживает на Березняках по улице Юрия Шумского.

14 января в 8:45 вышел из дома на 535 маршрутку (Левобережная - Вокзальная). Александр направлялся в колледж по адресу Стадионная, 10/2. В колледже парень так и не появился. На телефонные звонки не отвечает.



Рост Александра примерно 175 см. Одет был в черную куртку (как на фото), шапку и шарф, черные спортивные штаны, за спиной черный рюкзак.

Всех, кто видел Александра, просят связаться с родителями. Телефон мамы: 067-105-74-34 (Алена), папы: 098-956-51-15 (Александр).

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