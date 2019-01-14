Помогите найти: солдат пропал без вести, возвращаясь домой

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Парень вышел из воинской части на Подоле, но так и не появился дома

10 января из воинской части на Подоле вышел Шадрин Виктор Васильевич, однако дома до сих пор так и не появился. Близкие пропавшего просят помочь с поисками и сообщить, если мужчина был ранее замечен. Об этом в социальной сети Facebook сообщает Киев Оперативный.

"Помогите найти человека! Шадрин Виктор Васильевич, 1998 года рождения. 10 января 2019 года вышел из воинской части на Подоле, должен был отправиться на вокзал. С собой имел билет до города Хмельницкий. С тех пор не выходит на связь", - указано в сообщении.

Фото: (facebook.com/Ірина Поплавська)

Также отмечается, что мужчина ростом 178 см., глаза карие, волосы короткие, при ходьбе слегка сутулится. С собой у пропавшего был рюкзак чёрно-синего цвета.

Всех, кто имеет хоть какую-то информацию просят сообщить в личные сообщения либо позвонить по номеру 0973712500.

Скриншот поста: (facebook.com/facebook.com/KyivOperativ)

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