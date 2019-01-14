Допоможіть знайти: солдат пропав безвісти, повертаючись додому

Колаж РБК-Україна

Хлопець вийшов з військової частини на Подолі, але так і не з'явився вдома

10 січня з військової частини на Подолі вийшов Шадрін Віктор Васильович, однак вдома досі так і не з'явився. Близькі зниклого просять допомогти з пошуками і повідомити, якщо чоловік був раніше помічений. Про це в соціальній мережі Facebook повідомляє Київ Оперативний.

"Допоможіть знайти людину! Шадрін Віктор Васильович, 1998 року народження. 10 січня 2019 року вийшов з військової частини на Подолі, повинен був відправитися на вокзал. З собою мав квиток до міста Хмельницький. З тих пір не виходив на зв'язок", - зазначено в повідомленні.

Фото: (facebook.com/Ірина Поплавська)

Також зазначається, що чоловік ростом 178 см., очі карі, волосся коротке, при ходьбі трохи сутулиться. З собою у зниклого був рюкзак чорно-синього кольору. Всіх, хто має хоч якусь інформацію, просять повідомити в особисті повідомлення або зателефонувати за номером 0973712500.

Скріншот поста: (facebook.com/facebook.com/KyivOperativ)

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