Допоможіть знайти: у Києві зник 17-річний підліток

Колаж РБК-Україна

Хлопець поїхав зранку на навчання і не повернувся

У Києві батьки просять допомогти в розшуках 17-річного хлопця, який вийшов з дому вранці 14 січня і досі не повернувся. Про це повідомляє ресурс "ДТП KIEV UA" Facebook.

За інформацією ресурсу, хлопець по імені Джулай Олександр, 2001 року народження, мешкає на Березняках по вулиці Юрія Шумського.

14 січня в 8:45 вийшов з дому на 535 маршрутку (Лівобережна - Вокзальна). Олександр прямував до коледжу за адресою Стадіонна, 10/2. У коледжі хлопець так і не з'явився. На телефонні дзвінки не відповідає.

Зріст Олександра приблизно 175 см. Був одягнений у чорну куртку (як на фото), шапку і шарф, чорні спортивні штани, за спиною чорний рюкзак.

Всіх, хто бачив Олександра, просять зв'язатися з батьками. Телефон мами: 067-105-74-34 (Альона), тата: 098-956-51-15 (Олександр).

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