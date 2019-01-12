Помогите опознать: девушка без сознания ждет своих родственников

Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что у девушки есть татуировка на правом предплечье

2 января в Киеве на ул. Тулузы было обнаружено тело девушки с сильными телесными повреждениями. Сейчас она находится в больнице в бессознательном состоянии. С момента госпитализации и до сегодня девушку никто не может опознать. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Сообщается, что травмы девушка получила, скорее всего, при падении с высоты.

"02.01.2019 года примерно в 17:20 ч по адресу: г. Киев, ул. Тулузы 2/58, была обнаружена неизвестная женщина с явными телесными повреждениями, которые последняя вероятно получила в результате падения с высоты", — пишут в сообществе.

Для того, чтобы помочь девушке найти родственников, к публикации прикрепили фотографии и подробное описание внешности пострадавшей.

"Возраст примерно 25-30 лет, примерный рост 160 см, татуировка на правом предплечье в виде абстракции, на левом предплечье рубцы. Была одета в темно синие джинсы, "леопардовую" курточку серого цвета, черные ботинки, зеленую и черную кофту", — добавили в сообществе.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что случай с похищением молодого парня получил неожиданный поворот.

Ранее сообщалось, что в Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова.

Также мы писали, что 19-летний киевлянин ушел из дома и не вернулся. Родители просят о помощи в поисках.