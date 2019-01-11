Случай с похищением молодого парня получил неожиданный поворот

Коллаж: РБК-Украина

Темно-коричневый Citroen засветился в трех случаях похищения людей

Вчера, 10 января под Киевом в селе Святопетровское неизвестные люди похитили и увезли 24-летнего Николая Куликова, которого силой затолкнули в темно-коричневый Citroen Space Tourer. Сегодня в сети появилось еще два случая похищения людей, которых увезли в этом авто.

У полиции также появились фотографии подозреваемых в похищении молодого человека, которого схватили возле его магазина пива "Хмельной" по адресу Богдана Хмельницкого, 5. Об этом сообщает "Информатор".

Скриншот:kiev.informator.ua

Видео: facebook.com/KyivOperativ/

После видео похищения молодого парня в редакцию "Информатора" обратилась женщина, которая заявила, что ее мужа также похитили неизвестные люди и увезли на темно-коричневом Citroen Space Tourer с номерным знаком AA5234BX.

Похищение мужчины произошло 15 ноября в Киеве, когда он вышел из такси по адресу проспект Голосеевский, 60.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Женщина также отметила, что ее муж Айдамиров Султанбек Вахаевич находится в розыске и он являлся гражданином РФ. Сначала женщина подумала, что его просто задержали.

Фото: kiev.informator.ua

Позже она обратилась в полицию, но там по неизвестным причинам дело закрыли. Позже спустя месяц дело снова было возбуждено, но до этого времени о местонахождении мужчины ничего не известно.

Позже в сети появилось еще одно видео, на котором видно, как несколько человек скрутили мужчину, после чего уехали на двух автомобилях, одним из которых был темно-коричневый Citroen Space Tourer, но на других номерах.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

На Facebook-странице dtp.kiev.ua предполагается, что в похищении людей замешано Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Скришот с Facebook

Напомним, что в Польше в ДТП погиб украинский журналист Роман Кисиль.

Ранее сообщалось, что киевские полицейские попали в громкий скандал, из-за того, что задержали невиновного человека.