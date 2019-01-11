Випадок з викраденням молодого хлопця отримав несподіваний поворот

Колаж: РБК-Україна

Темно-коричневий Citroen засвітився в трьох випадках викрадення людей

Вчора, 10 січня під Києвом у селі Святопетровское невідомі люди викрали і відвезли 24-річного Миколи Куликова, якого силою заштовхнули в темно-коричневий Citroen Space Tourer. Сьогодні в мережі з'явилося ще два випадки викрадення людей, яких відвезли в цьому авто.

У поліції також з'явилися фотографії підозрюваних у викраденні молодої людини, якого схопили біля його магазину пива "Хмільний" за адресою Богдана Хмельницького, 5. Про це повідомляє "Інформатор".

Скриншот:kiev.informator.ua

Відео: facebook.com/KyivOperativ/

Після відео викрадення молодого хлопця в редакції "Інформатора" звернулася жінка, яка заявила, що її чоловіка також викрали невідомі люди і відвезли на темно-коричневому Citroen Space Tourer з номерним знаком AA5234BX.

Викрадення чоловіка відбулося 15 листопада в Києві, коли він вийшов з таксі за адресою проспект Голосіївський, 60.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Жінка також зазначила, що її чоловік Айдамиров Султанбек Вахаевич знаходиться в розшуку і він був громадянином РФ. Спочатку жінка подумала, що його просто затримали.

Фото: kiev.informator.ua

Пізніше вона звернулася в поліцію, але там з невідомих причин справу закрили. Пізніше через місяць справу знову було порушено, але до цього часу про місцезнаходження чоловіка нічого не відомо.

Пізніше в мережі з'явилося ще одне відео, на якому видно, як кілька людей скрутили чоловіка, після чого поїхали на двох автомобілях, одним з яких був темно-коричневий Citroen Space Tourer, але на інших номерах.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

На Facebook-сторінці dtp.kiev.ua передбачається, що у викраденні людей замішано Національне антикорупційне бюро України.

Скришот з Facebook

Нагадаємо, що у Польщі в ДТП загинув український журналіст Роман Кісіль.

Раніше повідомлялося, що київські поліцейські потрапили в гучний скандал, з-за того, що затримали невинну людину.