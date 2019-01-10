Повязали не того: киевские "копы" вляпались в громкий скандал

Фото: В Киеве задержали мужчину (коллаж РБК-Украина)

Семья намерена добиваться компенсации через суды и другие инстанции, объяснила пострадавшая в комментарии для Styler

В Киеве правоохранители задержали невиновного в совершенном другими людьми преступлении человека, нанеся огромный моральный и материальный ущерб, пишет на своей странице в Facebook сообщила жена задержанного Алена Смирнова.

"Моей маме на домашний номер позвонили из полиции и сказали, что якобы на машине, на которой ездит мой муж, а зарегистрирована она на папу, сбили человека и скрылись с места преступления. Предложили маме "спуститься вниз", - написала женщина.

Ее мама ответила правоохранителям, что на этой машине не ездит. Она также сообщила полиции, что авто на тот момент находилась рядом с ТРЦ "Блокбастер", где как раз была Алена с мужем.

Выйдя из ТРЦ, они увидели мужчин в штатском, окруживших их автомобиль. По ее словам, они внезапно начали "наезжать" на Лёшу (мужа Алены – ред.). Также изменилась статья обвинения. Теперь ему вменяли якобы мошенничество. При этом ни один из них не представился и не показал женщине и ее мужу ни документы, ни ориентировку на машину.

"Чуть позже по требованию Лёши они всё же дали свои ФИО и должности", - прокомментировала она.

Фото: Правоохранители ждали Елену и Алексея на стоянке у выхода из ТРЦ (facebook.com/aliona.smirnova)

Правоохранителями, которые приехали под ТРЦ, оказались Олег Михайлович Синюченко, Максим Юрьевич Грищенко, Денис Владимирович Ким. Также – следователь Илья Сергеевич Мигун.

"Ни разу не могли внятно сформулировать причину задержания"

"Правоохранители "тыкали" под нос телефоном с фотографией якобы нашего автомобиля, снятого уличной камерой наблюдения, что совсем не является доказательством какого-либо нарушения", - пишет Алена.

Дальше Алена с мужем Алексеем вызвали полицию и попросили патрульных подтвердить личности, так как они были в штатском, а не в форме.

Патрульные полицейские, которые приехали на место, узнали своих коллег из Подольского райотдела.

По словам женщины, полицейские больше часа держали ее и Алексея на морозе. И ей, и мужу стало плохо: у мужа подскочило давление, а у женщины - и температура.

Фото: Семья будет добиваться компенсации в суде (facebook.com/aliona.smirnova)

"Мы вызвали скорую, нам оказали помощь и отвезли в 8-ю больницу. Возле автомобиля остались мои родители с ключами. Мужа из больницы забрали эти "оборотни в погонах". Угрожали, что наденут на него наручники. Хотя ни разу внятно сформулировать причину задержания не смогли. Машину забрали на штрафплощадку там же, по адресу Хорива, 20", - пояснила киевлянка.

"Никаких свидетелей, никаких доказательств"

Женщина утверждает, что в полиции отказались засвидетельствовать неправомерность действий своих коллег. Она допускает, что это не в их компетенции. После этого женщина с мужем поехала в Подольский РУВД. Приехал также адвокат семьи.

"После того, как поработал наш адвокат, выяснилось, что задержание произошло по статье 208, а затем мужу предъявили 190, ч.4 – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой", - объяснила Алена.

При этом никаких свидетелей, как оказалось, в отделении не было, добавила она.

Фото: Документы, которые есть у пострадавшей (facebook.com/aliona.smirnova)

"Без доказательств говорили, что якобы какая-то женщина садилась в нашу машину, меняла крупную сумму денег, и ей дали фальшивые гривны. При этом, что само смешное, время задержания Лёши указано более ранее, чем время составления протокола, который вроде как является основанием для задержания. Хотя по такой статье и при такой сумме денег должны были сначала провести обыск квартиры, а этого не было сделано. Без адвокатов Лёша на вопросы полицейских отвечать отказывался, а уже в присутствии адвоката рассказал, где был в этот день и что есть свидетели, которые могут подтвердить этот факт", - говорит женщина.

Видео: Случай с задержанием киевлянина "по ошибке" (Youtube-канал Алена Смирнова)

У мужа Алены в полиции забрали шарф и шнурки. Затем сказали, что в камере холодно, поэтому стоит привезти тёплую одежду и еду.

"И знаете, после таких историй я не верю в будущее нашей страны и всё больше понимаю людей, которые её покидают навсегда, ведь в любой момент просто на улице тебя могут беспочвенно обвинить и посадить в КПЗ, ссылаясь на мифических свидетелей", - подчеркивает Алена.

"Свидетель просто ошибся"

Позже Алексея отпустили домой, дав на руки документ, в котором говорится, что претензий к нему нет. Машину также вернули, но никаких компенсаций выплачивать не намерены, говорит женщина.

Как сообщила пострадавшая в комментарии для Styler, они с мужем будут оспаривать дело и добиваться справедливости в судах.

Фото: У Елены есть документ об обыске квартиры, хотя квартиру на самом деле не обыскивали (facebook.com/aliona.smirnova)

"Нам был нанесен большой моральный и материальный ущерб. Мы потратили очень много денег. В частности потому, что ночью нам пришлось вызывать адвоката. А вызов адвоката ночью стоит очень дорого! Скорая, покупка лекарств, транспортные расходы – все это вылилось в большую сумму. Не говоря уже о потраченных нервах от сотрудников полиции, которые с нами говорили очень по-хамски. Единственное извинение прозвучало от заместителя начальника Подольского РУВД. Но никаких компенсаций не предусматривается. По их словам, свидетель просто ошибся", - говорит она.

Видео: Потерпевшие намерены добиваться справедливости в том числе и в прокуратуре (Youtube-канал Алена Смирнова)

По ее мнению, полиция должна была засвидетельствовать факт того, что ее мужа хотят взять под арест незаконно.

"Обязательно буду оспаривать это в суде. Сейчас у меня на руках есть несколько документов. Это открытие дела, где зафиксировано время и дата. Также протокол о задержании моего мужа и постановление о том, что его выпустили, и что к нему нет претензий. И что нет санкции суда на его задержание и на обыск квартиры. Есть "липовые" документы о том, что якобы обыскивали нашу квартиру, хотя на самом деле обыскивали машину. Все эти документы я сейчас сканирую и отправляю нашему адвокату для дальнейшего разбирательства в суде и в прокуратуре", - подчеркивает она.

Напомним, ранее в Киеве на Подоле произошло ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Родственники ищут свидетелей аварии.

Также в центре Киева такси протаранило автомобиль патрульной полиции.

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