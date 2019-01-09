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Не обошлось без пострадавших: в Киеве такси протаранило авто полицейских

STYLERЖизнь    09.01.2019 - 10:42

Видео: (YouTube/Информатор)

9 января в центре Киева на улице Большая Васильковская произошло ДТП: столкнулись Renault службы Uber и полицейский Renault Duster. Об этом сообщает издание "Информатор".

Отмечается, что полицейские ехали на вызов по Большой Васильковской с включенными проблесковыми огнями. В 23:35 на пересечении с улицей Ковпака в них врезался Renault.

 

Фото: (kiev.informator.ua)

Авария закончилась травмами для одного из полицейских, который повредил ногу. Водитель такси также получил ушибы. На место происшествия оперативно выехала скорая помощь, пострадавшие были госпитализированы.

 На месте аварии работал экипаж патрульной полиции, позже к нему присоединились еще несколько патрулей. Детали и виновника ДТП устанавливает следствие.

Напомним, что сеть возмущена дорогами на украинском курорте.  Глубокие ямы по всей дороге создают препятствия для машин и дискомфорт для пассажиров.

Мы писали, что 2 января в Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли 3 человека. По предварительной информации, в городе Обухов пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. 

А также сообщали, в ночь с 1 на 2 января в Киеве произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover и патрульного автомобиля полиции. По информации ресурса, есть пострадавшие - на место прибыла бригада "скорой помощи". О их состоянии пока ничего не известно. 

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