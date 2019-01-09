ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Дерзкое неуважение к людям": сеть возмущена дорогами на украинском курорте

STYLERЖизнь    09.01.2019 - 08:49
"Дерзкое неуважение к людям": сеть возмущена дорогами на украинском курорте
Коллаж РБК-Украина

Фотографии опубликовал один из пользователей социальной сети

Дороги в курортных местах украинских Карпат вызвали негодование у пользователей сети. Глубокие ямы по всей дороге создают препятствия для машин и дискомфорт для пассажиров. Снимки опубликовал в социальной сети Facebook Саша Рыбаков.

"Дерзкое неуважение к людям, которые используют дорогу Ворохта-Верховина! Глубина ям достигает 40 см. В некоторых участках легковые машины проехать не могут. Расстояние в 30 км едешь больше часа. Снег не очищается и намерзший лед осложняет ситуацию. Прошлый год дорога простояла без ремонта. Где развитие туризма?!" - написал возмущенный пользователь.

 

Фото: (facebook.com/kamyanets)

"Как это можно было допустить? Еще и накануне выборов. Или плотность населения позволяет игнорировать этот регион? Что планируете делать, ведь это только начало зимы?" - добавил Рыбаков.

&quot;Дерзкое неуважение к людям&quot;: сеть возмущена дорогами на украинском курортеCкриншот поста: (facebook.com/kamyanets)

Остальные пользователи также не остались равнодушны и принялись комментировать ситуацию:

"Мне кажется, это еще отсутствие сплоченности и пофигизма. Гостиниц, землянок и различных комплексов - пруд пруди. Часть прибыли выделить на дорогу, по которой будут ехать их же клиенты, можно";

"Как вспомню, что весной по ней на Черемош ехать... Плакать хочется...";

"Хорошее туристическое место и такие ужасные дороги! Маразм и пофигизм побеждает!";

&quot;Дерзкое неуважение к людям&quot;: сеть возмущена дорогами на украинском курорте

Cкриншот комментариев: (facebook.com/kamyanets)

Мы писали, что 2 января в Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли 3 человека. По предварительной информации, в городе Обухов пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. 

Напомним, в ночь с 1 на 2 января в Киеве произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover и патрульного автомобиля полиции. По информации ресурса, есть пострадавшие - на место прибыла бригада "скорой помощи". О их состоянии пока ничего не известно. 

В Запорожской области частично сняли ограничения на дорогах "Укравтодор" рассказал о ситуации на трассах из-за снегопада
Новости Украины дороги
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь