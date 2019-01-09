"Дерзкое неуважение к людям": сеть возмущена дорогами на украинском курорте

Коллаж РБК-Украина

Фотографии опубликовал один из пользователей социальной сети

Дороги в курортных местах украинских Карпат вызвали негодование у пользователей сети. Глубокие ямы по всей дороге создают препятствия для машин и дискомфорт для пассажиров. Снимки опубликовал в социальной сети Facebook Саша Рыбаков.

"Дерзкое неуважение к людям, которые используют дорогу Ворохта-Верховина! Глубина ям достигает 40 см. В некоторых участках легковые машины проехать не могут. Расстояние в 30 км едешь больше часа. Снег не очищается и намерзший лед осложняет ситуацию. Прошлый год дорога простояла без ремонта. Где развитие туризма?!" - написал возмущенный пользователь.

Фото: (facebook.com/kamyanets)

"Как это можно было допустить? Еще и накануне выборов. Или плотность населения позволяет игнорировать этот регион? Что планируете делать, ведь это только начало зимы?" - добавил Рыбаков.

Cкриншот поста: (facebook.com/kamyanets)

Остальные пользователи также не остались равнодушны и принялись комментировать ситуацию:

"Мне кажется, это еще отсутствие сплоченности и пофигизма. Гостиниц, землянок и различных комплексов - пруд пруди. Часть прибыли выделить на дорогу, по которой будут ехать их же клиенты, можно";

"Как вспомню, что весной по ней на Черемош ехать... Плакать хочется...";

"Хорошее туристическое место и такие ужасные дороги! Маразм и пофигизм побеждает!";

Cкриншот комментариев: (facebook.com/kamyanets)

Мы писали, что 2 января в Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли 3 человека. По предварительной информации, в городе Обухов пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

Напомним, в ночь с 1 на 2 января в Киеве произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover и патрульного автомобиля полиции. По информации ресурса, есть пострадавшие - на место прибыла бригада "скорой помощи". О их состоянии пока ничего не известно.