"Зухвала неповага до людей": мережа обурена дорогами на українському курорті

Колаж РБК-Україна

Фотографії опублікував один із користувачів соціальної мережі

Дороги в курортних місцях українських Карпат викликали обурення у користувачів мережі. Глибокі ями по всій дорозі створюють перешкоди для машин і дискомфорт для пасажирів. Знімки опублікував в соціальній мережі Facebook Саша Рибаков.

"Зухвала неповага до людей, які використовують дорогу Ворохта - Верховина! Глибина ям досягає 40 см. В деяких ділянках легкові машини проїхати не можуть. Відстань в 30 км їдеш більше години. Сніг не очищається і намерзлий лід ускладнює ситуацію. Минулий рік дорога простояла без ремонту. Де розвиток туризму?!" - написав обурений користувач.

Фото: (facebook.com/kamyanets)

"Як це можна було допустити? Ще напередодні виборів. Або щільність населення дозволяє ігнорувати цей регіон? Що плануєте робити, адже це тільки початок зими?" - додав Рибаков.

Скріншот поста: (facebook.com/kamyanets)

Інші користувачі також не залишилися байдужими і почали коментувати ситуацію:

"Мені здається, це ще відсутність згуртованості і пофігізму. Готелів, колиб і різних комплексів - хоч греблю гати. Частинку прибутку виділити на дорогу, якою будуть їхати їх же клієнти, можна";

"Як згадаю, що навесні по ній на Черемош їхати... Плакати хочеться...";

"Гарне туристичне місце і такі жахливі дороги! Маразм і пофігізм перемагає!";

Скріншот коментарів: (facebook.com/kamyanets)

Ми писали, що 2 січня в Київській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули 3 людини. За попередньою інформацією, в місті Обухів пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.

Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 січня в Києві сталося ДТП за участю позашляховика Range Rover і патрульного автомобіля поліції. За інформацією ресурсу, є постраждалі - на місце прибула бригада "швидкої допомоги". Про їх стан поки нічого не відомо.