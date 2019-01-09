Не обійшлося без постраждалих: у Києві таксі протаранило авто поліцейських

Відео: (YouTube/Інформатор)

9 січня в центрі Києва на вулиці Велика Васильківська сталася ДТП: зіткнулися Renault служби Uber і поліцейський Renault Duster. Про це повідомляє видання "Інформатор".

Наголошується, що поліцейські їхали на виклик по Великій Васильківській з увімкненими проблисковими вогнями. О 23:35 на перетині з вулицею Ковпака в них врізався Renault.

Фото: (kiev.informator.ua)

Аварія завершилася травмами для одного з поліцейських, який пошкодив ногу. Водій таксі також отримав забої. На місце події оперативно виїхала швидка допомога, постраждалі були госпіталізовані.

На місці аварії працював екіпаж патрульної поліції, пізніше до нього приєдналися ще кілька патрулів. Деталі та винуватця ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що мережа обурена дорогами на українському курорті. Глибокі ями по всій дорозі створюють перешкоди для машин та дискомфорт для пасажирів.

Ми писали, що 2 січня в Київській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули 3 людини. За попередньою інформацією, в місті Обухів пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.

А також повідомляли, в ніч з 1 на 2 січня в Києві сталося ДТП за участю позашляховика Range Rover і патрульного автомобіля поліції. За інформацією ресурсу, є постраждалі - на місце прибула бригада "швидкої допомоги". Про їх стан поки нічого не відомо.