Схопили не того: київські "копи" вляпалися в гучний скандал

Фото: У Києві затримали чоловіка (колаж РБК-Україна)

Сім'я має намір домагатися компенсації через суди та інші інстанції, пояснила постраждала в коментарі для Styler

У Києві правоохоронці затримали невинну у скоєному іншими людьми злочині людину, завдавши величезний моральний і матеріальний збиток родині, пише на своїй сторінці в Facebook дружина затриманого Олена Смирнова.

"Моїй мамі на домашній номер подзвонили з поліції і сказали, що нібито на машині, на якій їздить мій чоловік, а зареєстрована вона на тата, збили людину і зникли з місця злочину. Запропонували мамі "спуститися вниз", - написала жінка.

Її мама відповіла правоохоронцям, що на цій машині не їздить. Вона також повідомила поліції, що авто на той момент знаходилося поруч з ТРЦ "Блокбастер", де як раз була Олена з чоловіком.

Вийшовши з ТРЦ, вони побачили чоловіків у штатському, які оточили їхній автомобіль. За її словами, вони раптово почали "наїжджати" на Льошу (чоловіка Олени – ред.). Також змінилася стаття звинувачення. Тепер йому інкримінували нібито шахрайство. При цьому ні один з них не представився і не показав жінці та її чоловікові ні документи, ні орієнтування на машину.

"Трохи пізніше на вимогу Льоші вони все ж дали свої ПІБ та посади", - прокоментувала вона.

Фото: Правоохоронці чекали Олену і Олексія на стоянці біля виходу з ТРЦ (facebook.com/aliona.smirnova)

Правоохоронцями, які приїхали під ТРЦ, виявилися Олег Михайлович Синюченко, Максим Юрійович Грищенко, Денис Володимирович Кім. Також - слідчий Ілля Сергійович Мигун.

"Жодного разу чітко не сформулювали причину затримання"

"Правоохоронці "тикали" під ніс телефоном з фотографією нібито нашого автомобіля, знятого вуличної камерою спостереження, що зовсім не є доказом якого-небудь порушення", - пише Олена.

Далі Олена з чоловіком Олексієм викликали поліцію і попросили патрульних підтвердити особистості, так як вони були в цивільному, а не в формі.

Патрульні поліцейські, які приїхали на місце, двпізнали своїх колег з Подільського райвідділу.

За словами жінки, поліцейські більше години тримали її та Олексія на морозі. І їй, і чоловікові стало погано: у чоловіка підскочив тиск, а у жінки - і температура.

Фото: Сім'я буде домагатися компенсації в суді (facebook.com/aliona.smirnova)

"Ми викликали швидку, нам надали допомогу і відвезли у 8-му лікарню. Біля автомобіля залишилися мої батьки з ключами. Чоловіка з лікарні забрали ці "перевертні в погонах". Погрожували, що одягнуть на нього наручники. Хоча жодного разу чітко сформулювати причину затримання не змогли. Машину забрали на штрафмайданчик там само, за адресою Хорива, 20", - пояснила киянка.

"Ніяких свідків, жодних доказів"

Жінка стверджує, що в поліції відмовилися засвідчити неправомірність дій своїх колег. Вона допускає, що це не в їх компетенції.

Після цього жінка з чоловіком поїхала до Подільського РУВС. Приїхав також адвокат сім'ї.

"Після того, як попрацював наш адвокат, з'ясувалося, що затримання відбулося за статтею 208, а потім чоловікові висунули 190, ч. 4 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організоване групою", - пояснила Олена.

При цьому ніяких свідків, як виявилося, у відділенні не було, додала вона.

Фото: Документи, які є у потерпілої (facebook.com/aliona.smirnova)

"Без доказів говорили, що нібито якась жінка сідала в нашу машину, міняла велику суму грошей, і їй дали фальшиві гривні. При цьому, що найсмішніше, час затримання Льоші зазначений раніше, ніж час складання протоколу, який начебто є підставою для затримання. Хоча за такої статті і при такій сумі грошей повинні були спочатку провести обшук квартири, а цього не було зроблено. Без адвокатів Льоша на питання поліцейських відмовлявся відповідати, а вже в присутності адвоката розповів, де був у цей день і що є свідки, які можуть підтвердити цей факт", - говорить жінка.

Відео: Випадок із "помилковим" затриманням киянина (Youtube-канал Олена Смирнова)

У чоловіка Олени в поліції забрали шарф і шнурки. Потім сказали, що у камері холодно, тому варто привезти теплий одяг та їжу.

"І знаєте, після таких історій я не вірю в майбутнє нашої країни і все більше розумію людей, які її залишають назавжди, адже в будь-який момент просто на вулиці тебе можуть безпідставно звинуватити і посадити в КПЗ, посилаючись на міфічних свідків", - підкреслює Олена.

"Свідок просто помилився"

Пізніше Олексія відпустили додому, давши на руки документ, в якому говориться, що претензій до нього немає. Машину також повернули, але ніяких компенсацій виплачувати не мають наміру, каже жінка.

Як повідомила потерпіла у коментарі для Styler, вони з чоловіком будуть оскаржувати справу і домагатися справедливості в судах.

Фото: У Олени є документ про обшук квартири, хоча квартиру насправді не обшукували (facebook.com/aliona.smirnova)

"Нам був нанесений великий моральний і матеріальний збиток. Ми витратили дуже багато грошей. Зокрема тому, що вночі нам довелося викликати адвоката. А виклик адвоката вночі коштує дуже дорого! Швидка, купівля ліків, транспортні витрати – все це вилилося у велику суму. Не кажучи вже про витрачені нерви від співробітників поліції, які з нами говорили дуже по-хамськи. Єдине вибачення прозвучало від заступника начальника Подільського РУВС. Але ніяких компенсацій не передбачається. За їх словами, свідок просто помилився", - говорить вона.

Відео: Потерпілі мають намір домагатися справедливості в тому числі і в прокуратурі (Youtube-канал Олена Смирнова)

На її думку, поліція повинна була засвідчити факт того, що її чоловіка хочуть взяти під арешт незаконно.

"Обов'язково буду оскаржувати це в суді. Зараз у мене на руках є кілька документів. Це відкриття справи, де зафіксовані час і дата. Також протокол про затримання мого чоловіка і постанову про те, що його випустили, і що до нього немає претензій. І що немає санкції суду на його затримання і обшук квартири. Є "липові" документи про те, що нібито обшукували нашу квартиру, хоча насправді обшукували машину. Всі ці документи я зараз сканую і відправляю нашому адвокату для подальшого розгляду в суді і в прокуратурі", - підкреслює вона.

Нагадаємо, раніше у Києві на Подолі відбулося ДТП, в якому постраждала вагітна жінка. Родичі шукають свідків аварії.

Також у центрі Києва таксі протаранило автомобіль патрульної поліції.

Відео: Скільки українців користуються пасками безпеки в автомобілі (video.rbc.ua)