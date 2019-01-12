Допоможіть впізнати: дівчина без свідомості чекає своїх родичів

Колаж РБК-Україна

Повідомляється, що у дівчини є татуювання на правому передпліччі

2 січня в Києві на вул. Тулузи було виявлено тіло дівчини з сильними тілесними ушкодженнями. Зараз вона знаходиться в лікарні в непритомному стані. З моменту госпіталізації і до сьогодні дівчину ніхто не може впізнати. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Повідомляється, що травми дівчина отримала, швидше за все, при падінні з висоти.

"02.01.2019 року приблизно о 17:20 год за адресою: м. Київ, вул. Тулузи 2/58, була виявлена невідома жінка з явними тілесними ушкодженнями, які остання ймовірно отримала внаслідок падіння з висоти", — пишуть у співтоваристві.

Для того, щоб допомогти дівчині знайти родичів, до публікації прикріпили фотографії і докладний опис зовнішності постраждалої.

"Вік приблизно 25-30 років, приблизний зріст 160 см, татуювання на правому передпліччі у вигляді абстракції, на лівому передпліччі рубці. Була одягнена у темно сині джинси, "леопардову" курточку сірого кольору, чорні черевики, зелену і чорну кофту", — додали в співтоваристві.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що випадок з викраденням молодого хлопця отримав несподіваний поворот.

Раніше повідомлялося, що у Москві викрали головного фігуранта справи про вбивство Вороненкова.

Також ми писали, що 19-річний киянин пішов з дому і не повернувся. Батьки просять про допомогу в пошуках.