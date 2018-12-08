В Киеве шестеро подростков забрались на Северный мост (фото, видео)

Фото: (twitter.com/kmda_official)

Сообщается, что экстремалы испугались полиции и долго не могли слезть с моста

В субботу, 8 декабря, юные руферы взобрались на опору Северного моста в Киеве. Экстремальная "забава" едва не превратилась в трагический инцидент с летальным исходом. У одного из шести экстремалов возникли проблемы со спуском, сообщает Информатор.

По данным издания, около 14:30 на опоре Северного моста в Киеве были замечены шестеро парней. Обеспокоенные горожане вызвали полицию на место происшествия. После того, как приехали патрульные, молодые экстремалы спрятались в помещении опоры и стали выжидать. Спустя какое-то время правоохранители сделали вид, что уехали с места происшествия, чтоб дать возможность руферам спуститься на землю.

Заметив, что правоохранители удалились, экстремалы начали свой спуск. Группа парней благополучно спустилась по тросам и бросилась убегать по тротуару. В спешке руферы перелезли через перила моста и спустились по конструкциям вниз. В этот момент к месту их побега подъехал экипаж патрульных. Но правоохранители не успели поймать парней на горячем — те благополучно скрылись из виду. Полицейские, пообщавшись с работающими на мосту коммунальщиками, уехали.

Правда, на этом история не закончилась: как оказалось, спуститься успели только 5 из 6 руферов. Один парень из группы спускался последним и двигался медленнее всех. Еще в начале пути он передумал лезть вниз и вновь вскарабкался на опору. Просидев там минут 15, он вновь собрался с духом и начал спуск. В это время уже начало темнеть, пошел снег и тросы стали скользкими. Медленно горе-руфер все-таки благополучно спустился на тротуар моста.

Фото: (kiev.informator.ua)

В большинстве случаев далеко не все юные руферы осознают, что прогулка по крыше или мостам действительно может закончиться трагически.

Видео: (facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, что известный украинский руфер спровоцировал слухи о новой акции в Москве.

Ранее мы писали, что киевские руферы "захватили" Арку Дружбы народов.

Видео: РБК-Украина