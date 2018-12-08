У Києві шестеро підлітків забралися на Північний міст (фото, відео)

Фото: (twitter.com/kmda_official)

Повідомляється, що екстремали злякалися поліції і довго не могли злізти з мосту

У суботу, 8 грудня, юні руфери піднялися на опору Північного мосту в Києві. Екстремальна "забава" ледь не перетворилася в трагічний інцидент з летальним результатом. У одного з шести екстремалів виникли проблеми зі спуском, повідомляє Інформатор.

За даними видання, близько 14:30 на опорі Північного мосту в Києві були помічені шестеро хлопців. Стурбовані городяни викликали поліцію на місце події. Після того, як приїхали патрульні, молоді екстремали сховалися в приміщенні опори і стали вичікувати. Через якийсь час правоохоронці зробили вигляд, що поїхали з місця події, щоб дати можливість руферам спуститися на землю.

Помітивши, що правоохоронці пішли, екстремали почали свій спуск. Група хлопців благополучно спустилася по тросах і кинулася тікати по тротуару. У поспіху руфери перелізли через перила мосту і спустилися по конструкціях вниз. У цей момент до місця їх втечі під'їхав екіпаж патрульних. Але правоохоронці не встигли зловити хлопців на гарячому — ті благополучно зникли з очей. Поліцейські, поспілкувавшись з працюючими на мосту комунальниками, поїхали.

Правда, на цьому історія не закінчилася: як виявилося, спуститися встигли тільки 5 з 6 руферів. Один хлопець з групи спускався останнім і рухався повільніше всіх. Ще на початку шляху він передумав лізти вниз і знову видерся на опору. Просидівши там хвилин 15, він знову зібрався з духом і почав спуск. В цей час вже почало вечоріти, пішов сніг і троси стали слизькими. Повільно горе-руфер все-таки благополучно спустився на тротуар мосту.

Фото: (kiev.informator.ua)

У більшості випадків далеко не всі юні руфери усвідомлюють, що прогулянка по даху або мостах дійсно може закінчитися трагічно.

Відео: (facebook.com/kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що відомий український руфер спровокував чутки про нову акцію в Москві.

Раніше ми писали, що київські руфери "захопили" Арку Дружби народів.

Відео: РБК-Україна