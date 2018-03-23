В Киеве власти хотят радикально решить проблему с "хрущевками" (видео)

Но не все жители таких домов согласны с этим решением

В Киеве власть планирует вернуться к уже забытому плану перестройки кварталов с устаревшим жильем в новые массивы. Об этом передает "Сегодня".

Сейчас в Киеве домов, предназначенных на реконструкцию – почти пять тысяч. Но не все жители этих домов согласны дать разрешение на снос и переселение в новострои.

В тех "хрущевках", где условия жилья вполне приемлемые, желающих выселяться немного.

"Нет! Лучше бы их утеплили, крыши поменяли. Что нам дадут? Пустые панели?", – говорит Татьяна, жительница Киева

Чтобы переселить жителей устаревшего дома, нужны подписи всех собственников квартир. Пенсионеры и старожилы часто против. Поэтому столичные депутаты в новом законопроекте хотят уменьшить количество тех, кто дает согласие, до 75 процентов.

Решить этот вопрос на правительственном уровне столичная власть пыталась еще в январе. Впрочем, как рассказал "Сегодня" президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко, дело не продвинется, пока закон не урегулирует отношений владельцев старых квартир с застройщиками новых жилищ.

"Это выгодно и строителям, это выгодно и большинству жителей. Но вопрос законодательно не урегулирован. И ни одна строительная компания не идет на риск того, что проведет колоссальную работу, а потом кто-то не захочет переселяться", – говорит президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

В свою очередь, жители аварийных домов постоянно жалуются на невыносимые условия жизни.

"У нас нет вытяжки, пробивают, чтобы немного высыхало, это все бежит по трубам, лопнула труба и бежит моча", – рассказывает жительница дома Мария Максимчук.

Мария Максимчук живет в одном из 106 аварийных домов. По словам женщины, у многих соседей целый "букет" – от рака легких до туберкулеза. Поэтому здесь уехать мечтает каждый.

По мнению экспертов, если проблему с аварийными "хрущевками" не решить в ближайшее время, они посыплются, и столичная власть будет вынуждена уже из собственного кармана искать средства на новое жилье.

Видео: Столичные власти вернулась к плану перестройки кварталов с "хрущевками" (youtube.com/Сегодня)

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