У Києві влада хоче радикально вирішити проблему з "хрущовками" (відео)

Але не всі мешканці таких будинків згодні з цим рішенням

У Києві влада планує повернутися до вже забутого планом перебудови кварталів із застарілим житлом у нові масиви. Про це передає "Сегодня".

Зараз в Києві будинків, призначених на реконструкцію – майже п'ять тисяч. Але не всі мешканці цих будинків згодні дати дозвіл на знесення та переселення в новобудови.

У тих "хрущовках", де умови житла цілком прийнятні, бажаючих виселятися трохи.

"Ні! Краще б їх утеплили, даху поміняли. Що нам дадуть? Порожні панелі?", – говорить Тетяна, мешканка Києва

Щоб переселити мешканців застарілого будинку, потрібні підписи всіх власників квартир. Пенсіонери і старожили часто проти. Тому столичні депутати в новому законопроекті хочуть зменшити кількість тих, хто дає згоду, до 75 відсотків.

Вирішити це питання на урядовому рівні столична влада намагалася ще в січні. Втім, як розповів "Сьогодні" президент Інституту реформ та розвитку Києва Олександр Вовченко, справа не просунеться, поки закон не врегулює відносин власників квартир із забудовниками нових жител.

"Це вигідно і будівельникам, це вигідно і для більшості жителів. Але питання законодавчо не врегульовано. І жодна будівельна компанія не йде на ризик того, що проведе колосальну роботу, а потім хтось не захоче переселятися", – каже президент Інституту реформ та розвитку Києва Олександр Вовченко.

У свою чергу, мешканці аварійних будинків постійно скаржаться на нестерпні умови життя.

"У нас немає витяжки, пробивають, щоб трохи висихало, це все біжить по трубах, лопнула труба і біжить сеча", – розповідає мешканка будинку Марія Максимчук.

Марія Максимчук живе в одному з 106 аварійних будинків. За словами жінки, у багатьох сусідів цілий "букет" – від раку легенів до туберкульозу. Тому тут виїхати мріє кожен.

На думку експертів, якщо проблему з аварійними "хрущовками" не вирішити найближчим часом, вони будуть спадати, і столична влада буде змушена вже з власної кишені шукати кошти на нове житло.

Відео: Столична влада повернулася до плану перебудови кварталів з "хрущовками" (youtube.com/)

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