В Киеве взлетели цены на аренду квартир: аналитики объяснили причины

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Деснянский район остается самым бюджетным в столице для аренды на рынке недвижимости

В Украине аренда недвижимости продолжает дорожать, а в столице цены на съемные квартиры за полгода взлетели на 18%. Так, стоимость "единички" в Киеве поднялась на 13%, двухкомнатной повысилась на 18%, а трехкомнатной - на 25%, сообщает OBOZREVATEL.

По информации аналитической службы OLX, Деснянский район остается самым бюджетным в столице для аренды на рынке недвижимости. В то же время "трешка" на Печерске по стоимости приравнивается к четырем таким же квартирам на Троещине.

Отмечается, что к арендной плате стоит сразу добавлять минимум 1,5 тыс. грн на оплату "коммуналки" в зависимости от площади жилья.

Однокомнатные квартиры на Троещине сдают за 6 тыс. грн.

"Их средняя цена полгода назад составляла 5,5 тыс. грн. Наиболее оптимальные по стоимости "двойки" тоже здесь - 7,5 тыс. грн. К 10 тыс. грн выросла арендная плата за квартиру с тремя комнатами", - рассказали аналитики.

В Печерском районе Киева средняя цена за однокомнатную составляет 9 тыс. грн.

"С большим отрывом по стоимости в топ ворвались "двойки". За них просят 23,8 тыс. грн. Такая ценовая политика зависит не только от локации. Дело в том, что в Печерском районе наиболее просторные квартиры: их площадь в среднем составляет 63 кв. м. То же касается и трехкомнатного жилья. Сдают его за 39 тыс. грн", - говорят эксперты.

По их подсчетам, данной суммы хватило бы на аренду четырех трехкомнатных квартир на Троещине. Но в Деснянском районе средний размер "трешки" составляет около 76 кв. м, а на Печерске уже 105 кв. м.

Как собщалось ранее, недавно Кабинет министров Украины одобрил программу обеспечение жильем работников системы Министерства внутренних дел на условиях финансового лизинга.

Также мы писали о том, что народные депутаты, владеющие квартирами и роскошными поместьями в Киеве и пригороде, ежемесячно получают 20 тысяч гривен на аренду жилья.

Напомним, в ноябре в Украине раскрыли банду аферистов, которые арендовали квартиру на какое-то время, а затем сдавали жилье повторно по поддельным документам. Получив деньги, мошенники пропадали, а жертвы оставались без жилья, за которое отдали деньги. Одной из участниц этой банды оказалась 71-летняя женщина, у которой уже есть судимость за мошенничество и она ранее уже бывала в розыске.

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Видео: РБК-Украина