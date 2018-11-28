В Києві злетіли ціни на оренду квартир: аналітики пояснили причини

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Деснянський район залишається найбюджетнішим у столиці для оренди на ринку нерухомості

В Україні оренда нерухомості продовжує дорожчати, а у столиці ціни на оренду квартири за півроку зросли на 18%. Так, вартість "одинички" в Києві піднялася на 13%, двокімнатної підвищилася на 18%, а трикімнатної - на 25%, повідомляє OBOZREVATEL.

За інформацією аналітичної служби OLX, Деснянський район залишається найбюджетнішим у столиці для оренди на ринку нерухомості. У той же час "трійка" на Печерську по вартості прирівнюється до чотирьох таких самих квартир на Троєщині.

Зазначається, що до орендної плати варто одразу додавати мінімум 1,5 тис. грн на оплату "комуналки" в залежності від площі житла.

Однокімнатні квартири на Троєщині здають за 6 тис. грн.

"Їх середня ціна півроку тому становила 5,5 тис. грн. Найбільш оптимальні за вартістю "двійки" теж тут - 7,5 тис. грн. До 10 тис. грн зросла орендна плата за квартиру з трьома кімнатами", - розповіли аналітики.

У Печерському районі Києва середня ціна за однокімнатну становить 9 тис. грн.

"З великим відривом за вартістю у топ увірвалися "двійки". За них просять 23,8 тис. грн. Така цінова політика залежить не тільки від локації. Справа в тому, що в Печерському районі найбільш просторі квартири: їх площа в середньому становить 63 кв. м. Те ж стосується і трикімнатного житла. Здають його за 39 тис. грн", - кажуть експерти.

За їх підрахунками, цієї суми вистачило б на оренду чотирьох трикімнатних квартир на Троєщині. Але в Деснянському районі середній розмір "трьошки" становить близько 76 кв. м, а на Печерську вже 105 кв. м.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Кабінет міністрів України схвалив програму забезпечення житлом працівників системи Міністерства внутрішніх справ на умовах фінансового лізингу.

Також ми писали про те, що народні депутати, які володіють квартирами і розкішними маєтками в Києві та передмісті, щомісяця отримують 20 тисяч гривень на оренду житла.

Нагадаємо, у листопаді в Україні розкрили банду аферистів, які орендували квартиру на якийсь час, а потім здавали житло повторно за підробленими документами. Отримавши гроші, шахраї зникали, а жертви залишалися без житла, за яке віддали гроші. Однією з учасниць цієї банди виявилася 71-річна жінка, у якої вже є судимість за шахрайство і вона раніше вже бувала в розшуку.

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Відео: РБК-Україна