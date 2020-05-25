В Киеве запустили метро: фото и видео из обновленной подземки

Метро в Киеве возобновило работу после более, чем двухмесячного перерыва. Подземка по обычному графику начала курсировать с понедельника, 25 мая, но правила изменились. Как открывалось долгожданное метро - фото и видео в материале Styler.

Людей впускают в масках, напоминают о необходимости соблюдать дистанцию, но перчатки носить не требуют, хотя изначально говорилось и о таком средстве защиты.

Большинство станций, как и говорила Наталья Макогон - замдиректора КП "Киевский метрополитен", открылось в 5:45. Интервал между поездами в пиковом режиме работы составит около 1,5 минуты.

Пассажиров призывают использовать бесконтактные способы оплаты, а жетоны и вовсе не продаются. Если же вы запаслись "зелеными монетками" для проезда, их можно будет использовать лишь до 30 июня. Дальше "эра жетонов" закончится совсем.

В метро на полу нарисована разметка, которая должна напоминать пассажирам про безопасную дистанцию.

Метро в Киеве поехало с 25 мая (фото: УП)

Ранее в горгосадминистрации заявляли, что в случае большого скопления пассажиров на станции, ее могут частично или полностью закрывать на вход.

Метро в Киеве возобновило работу в обычном режиме (фото: УП)

Каждые три часа в салонах, на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена должны проводить дезинфекцию. Такая же процедура будет проводиться и во время заходов поездов на станции техобслуживания.

В Киеве запустили метро (видео: facebook.com/E.Sarakhman)

В КГГА также рассказывали, что при входе на станции будет санитарный контроль. Если у пассажира выявят визуальные признаки ОРВИ, проведут температурный скрининг. При наличии температуры в 37,2 градуса или с признаками респираторной болезни, в метро не пустят.

Напомним, что Киевский метрополитен закрылся на карантин из-за коронавируса с 17 марта. 25 мая метро восстановило работу также в Харькове и Днепре.