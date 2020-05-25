У Києві запустили метро: фото та відео з оновленої підземки

Метро у Києві відновило роботу після більш ніж двомісячної перерви. Підземка за звичайним графіком почала курсувати з понеділка, 25 травня, але правила змінилися. Як відкривалося довгоочікуване метро - фото та відео в матеріалі Styler.

Людей впускають в масках, нагадують про необхідність дотримуватися дистанції, але рукавички носити не вимагають, хоча спочатку йшлося і про такий засіб захисту.

Більшість станцій, як і говорила Наталія Макогон - заступник директора КП "Київський метрополітен", відкрилося о 5:45. Інтервал між поїздами в піковому режимі роботи становитиме близько півтори хвилини.

Пасажирів закликають використовувати безконтактні способи оплати, а жетони і зовсім не продаються. Якщо ж ви запаслися "зеленими монетками" для проїзду, їх можна буде використовувати лише до 30 червня. Далі "ера жетонів" закінчиться зовсім.

В метро на підлозі намальована розмітка, яка повинна нагадувати пасажирам про безпечну дистанцію.

Метро у Києві поїхало з 25 травня (фото: УП)

Раніше в КМДА заявляли, що в разі великого скупчення пасажирів на станції, її можуть частково або повністю закривати на вхід.

Метро у Києві відновив роботу у звичайному режимі (фото: УП)

Кожні три години в салонах, на зупинках, у приміщеннях станцій для пасажирів на платформах, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену повинні проводити дезінфекцію. Така ж процедура буде проводитися і під час заходів поїздів на станції техобслуговування.

У Києві запустили метро (відео: facebook.com/E.Sarakhman)

У КМДА також розповідали, що при вході на станції буде санітарний контроль. Якщо у пасажира виявлять візуальні ознаки ГРВІ, проведуть температурний скринінг. При наявності температури в 37,2 градуса або з ознаками респіраторної хвороби, в метро не пустять.

Нагадаємо, що Київський метрополітен закрився на карантин через коронавірус з 17 березня. 25 травня метро відновило роботу також у Харкові і Дніпрі.