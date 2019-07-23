ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На киевлянку напал неизвестный мужчина и пытался утопить: полиция задержала неадеквата

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 22:15
На киевлянку напал неизвестный мужчина и пытался утопить: полиция задержала неадеквата
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Предполагается, что у мужчины психическое расстройство

Полиция нашла мужчину, который напал на женщину и пытался ее утопить на Русановке. Горожанина с очень неадекватным поведением вычислили ранее, он ходил по улицам обнаженным и приставал к женщинам. 19 июля он чуть не утопил 60-летнюю Светлану Коптилину, которая рано утром купалась в Днепре.

Полиция направила его в психиатрическую лечебницу, так как невооруженным взглядом видно, что у него большие проблемы с психикой. 

"Он действительно опасен. В полиции сказали, что, когда его задержали, он говорил на разных языках, а потом и рычал, и мычал… Если это действительно пациент психиатрической больницы, то неизвестно, сколько он находился на свободе и что успел натворить. Мне в Facebook уже прислали информацию о том, что 18 июля (то есть за день до случившегося со мной) на Русановском канале в воде нашли тело человека. Он утонул. Но что если с ним случилось то же, что и со мной, только он не смог в последний момент спастись?" - рассказала "Фактам" Светлана Коптилина.

На киевлянку напал неизвестный мужчина и пытался утопить: полиция задержала неадекватаФото: Полиция нашла мужчину, который чуть не утопил женщину (fakty.ua)

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина задержан после его "голых выходках" на Левобережной.

А в прокуратуре Киева сообщили, что 29-летнему задержанному объявили о подозрении в уголовном производстве.

"По согласованию с прокурором следователи Днепровского управления полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления — покушения на убийство из хулиганских побуждений. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Также решается вопрос о назначении подозреваемому стационарной судебно-психиатрической экспертизы", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. 

Напомним, что киевлянка Светлана Коптилина рассказала жуткую историю о том, как неизвестный мужчина попытался утопить ее на канале по улице Раисы Окипной. Молодой парень просто подплыл к ней и начал держать ее голову под водой. 

Кстати, в Славутиче Киевской области в день выборов, 21 июля, произошло жуткое нападение на мужчину. 

В Киеве водитель троллейбуса ездил по городу под кайфом: детали скандала В центре Киева в квартире сгорела женщина: подробности инцидента (видео)
Новости Украины Киевполиция
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь