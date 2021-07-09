Под Киевом мужчина несколько часов издевался над женщиной: связал, избивал и насиловал

По словам полиции, 22-летняя жительница Киева позвонила в управление и сообщила о том, что ее избил и изнасиловал знакомый. Накануне она приехала к нему в гости, он пригласил ее в дом. Там он набросился на женщину, связал ей руки и ноги, начал избивать, а потом изнасиловал.

Через несколько часов она смогла освободиться и позвонить в полицию.

На место происшествия прибыли патрульная полиция, следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции и медики.

41-летний житель города Бровары, который подозревается в совершении преступления, находился дома. Однако, увидев полицию, он попытался скрыться, но отряд оперативного реагирования патрульной полиции его быстро задержал.

"Следователи Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Криминального кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Броварским районным судом Киевской области было выбрано меру пресечения – содержание под стражей без права внести залог", - сказано в сообщении полиции.

Кроме того, выяснилось, что на рассмотрении в Броварском суде уже есть два обвинительных акта на этого человека по криминальным правонарушениям, которые были совершены ранее – по ч. 2 ст. 187 (Разбой) и по ч.3 ст. 357 (Похищение) Криминального кодекса Украины.

Фото: Национальная полиция