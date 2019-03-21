Киевский вокзал изменят до неузнаваемости: сеть вскипела

Укрзализныця решила реконструировать киевский ж/д вокзал. Больше всего изменений ожидает привокзальную площадь: там посадят деревья, установят лавочки, избавятся от постоянных пробок возле входа на центральный вокзал.

Проект реконструкции столичного вокзала показал глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице. При этом он отметил, что будет еще немало доработок, экспертиз и дополнительных архитектурных решений. Но уже сейчас понятно: Вокзальная площадь изменится почти до неузнаваемости.

Проект реконструкции киевского ж/д вокзала (facebook.com/Kravtsov.Evg)

По словам чиновника, площадь сделают более удобной в первую очередь - для пассажиров. Будут расширено пешеходное пространство, зоны тротуаров, оптимизирована логистика с общественным транспортом. Эта работа, говорит Кравцов, станет первым важным этапом.

После первого этапа начнется объединение пригородного и центрального ж/д вокзалов в единый вокзальный комплекс с интеграцией его в систему городского общественного транспорта, в частности, скоростного трамвая.

Киевский вокзал в сумерках (фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Чиновник пообещал, что затягивать с реализацией реконструкции УЗ не будет - начало работ планируется уже с июля этого года. Но уже сейчас пользователи сети недовольны увиденным проектом реконструкции. Причины недовольства у всех разные.

А почему нет велосипедной инфраструктуры? Ни велодорожек / велополос, ни велопарковок. К тому же, весь участок до остановки общественного транспорта можно превратить в сквер-общественное пространство.

Когда вы цыганей уберете с вокзала?

А общественное обсуждение будет? Или эти комментарии и являются общественным обсуждением?

Навеса не хватает к платформам общественного транспорта.

А второй выход со станции метро "Вокзальная"?

Очень прошу увеличить шрифт на табло графика движения поездов. Даже людям со 100% зрением не слишком видно.

А как заехать на машине, чтобы пассажиру выгрузиться? С вещами ко входу только идти, судя по фото, метров 70. Дороги очень узкие, будет сплошная пробка вокруг...

Меня интересует вопрос безбарьерности и наличия лифтов на каждую платформу. Они предусмотрены проектом?

Можно было добавить арт-инсталляции и пешеходный фонтан. Мало озеленения. Садите побольше деревьев!

Фотожаба (facebook.com/ruslan.khavriuta)

Кстати, это не все сюрпризы, которые УЗ готовит украинцам. Например, недавно стало известно, что в Укрзализныце хотят реформировать пригородные перевозки вокруг Киева по примеру Мюнхена и Франкфурта.