Киевский вокзал изменят до неузнаваемости: сеть вскипела

Укрзализныця показала, как будет выглядеть киевский вокзал
Укрзализныця решила реконструировать киевский ж/д вокзал. Больше всего изменений ожидает привокзальную площадь: там посадят деревья, установят лавочки, избавятся от постоянных пробок возле входа на центральный вокзал.
Проект реконструкции столичного вокзала показал глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице. При этом он отметил, что будет еще немало доработок, экспертиз и дополнительных архитектурных решений. Но уже сейчас понятно: Вокзальная площадь изменится почти до неузнаваемости.
Проект реконструкции киевского ж/д вокзала (facebook.com/Kravtsov.Evg)
По словам чиновника, площадь сделают более удобной в первую очередь - для пассажиров. Будут расширено пешеходное пространство, зоны тротуаров, оптимизирована логистика с общественным транспортом. Эта работа, говорит Кравцов, станет первым важным этапом.
После первого этапа начнется объединение пригородного и центрального ж/д вокзалов в единый вокзальный комплекс с интеграцией его в систему городского общественного транспорта, в частности, скоростного трамвая.
Киевский вокзал в сумерках (фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Чиновник пообещал, что затягивать с реализацией реконструкции УЗ не будет - начало работ планируется уже с июля этого года. Но уже сейчас пользователи сети недовольны увиденным проектом реконструкции. Причины недовольства у всех разные.
Фотожаба (facebook.com/ruslan.khavriuta)
Кстати, это не все сюрпризы, которые УЗ готовит украинцам. Например, недавно стало известно, что в Укрзализныце хотят реформировать пригородные перевозки вокруг Киева по примеру Мюнхена и Франкфурта.