Можно сделать "бомбу: Укрзализныця запустит аналог немецких поездов

Фото: Укрзализныця (РБК-Украина)

В Укрзализныце хотят реформировать пригородные перевозки вокруг Киева по примеру Мюнхена и Франкфурта

Укрзализныця совместно с КГГА работают над созданием проекта развития городской а также пригородной электрички в киевском регионе. Об этом на брифинге для журналистов сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

По его словам, после успешного запуска экспресса в Борисполь наблюдается большой спрос на улучшение качества пригородного сообщения в целом.

"У нас есть пилотный проект, который презентуем в ближайшее время. Речь идет о полном качественном обновлением пригородного сообщения киевского узла", - заявил Евгений Кравцов.

Он добавил, что проект будут реализовывать совместно с городской властью Киева, которая обеспечит софинансирование. Это необходимо вместе с финансовым ресурсом.

Если сравнивать проект с бюджетами развития столицы Украины, то этот проект совсем не является дорогим и составит несколько миллиардов гривен, уверен Глава Укрзализныци.

Фото: В Укразализныце решили запустить электричку по примеру S-Bahn в Германии (РБК-Украина)

"Проект должен предусматривать полное обновление подвижного состава пригородных поездов по киевскому узлу, которое соединяет киевское кольца и территорию города, где у нас много станций, а также сообщение ближнего пригорода в направлении городов Ирпень, Белая Церковь, Бровары, Борисполь, Обухова – там, где уже сейчас есть хорошо развитая железнодорожная инфраструктура", - пояснил планы проекта Евгений Кравцов.

Он уточнил, что новая электричка будет ездить с периодичностью в 10-15 минут в часы пик из пригорода в Киев. Создать проект хотят на базе инфраструктуры Укрзализныци в Киеве Киевский S-Bahn (это сеть пригородной и городской электрички в Германии, - ред.) по примеру того, как система действует во Франкфурте, Берлине, Мюнхене.

"Мы считаем что проект должен быть ориентирован на пассажиров пригорода. Это проект на перспективу - несколько лет. Если из киевского вокзала планировалось сделать "конфетку", из этого проекта можно сделать "бомбу", - сказал Кравцов.

Ранее поручение мэрии Киева и УЗ разработать совместный проект развития городской электрички дал 13 марта 2019-го года премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что поезд Житомир-Одесса запустят в конце марта.

Также стало известно, когда именно запустят метро на Виноградарь в Киеве.