В киевском метро пара устроила интим у всех на глазах (видео)

В сети опубликовали видео с сексуальными играми парочки в киевском метро
В киевском метро девушка и парень решили заняться любовью, не раздеваясь. Парочка нижнего белья не снимала, но накал страстей продемонстрировала. На молодых людях были маски и обувь, они имитировали половой акт, расположившись в почти пустом вагоне метрополитена.
Видео опубликовала в сети Facebook девушка под ником Оля Телка, которая и участвовала в "перфомансе". Ролик она подписала "Оля Баленсиага. Открытие метро".
Кстати, пассажирам метро подобное действие пришлось не по душе, они отворачивались и выходили из вагона.
Видео можно смотреть здесь.
Подписчики девушки разделились на два лагеря - одним такое "представление" пришлось по душе и они похвалили ее за креативность, другие же - наоборот, считают, что раздеться в метро большого ума не надо.
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Автор: Мария Бойко