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В киевском метро пара устроила интим у всех на глазах (видео)

STYLERЖизнь    27.05.2020 - 09:23
В киевском метро пара устроила интим у всех на глазах (видео)
В Киеве пара решила уединиться в метро (фото: РБК-Украина)

В сети опубликовали видео с сексуальными играми парочки в киевском метро

В киевском метро девушка и парень решили заняться любовью, не раздеваясь. Парочка нижнего белья не снимала, но накал страстей продемонстрировала. На молодых людях были маски и обувь, они имитировали половой акт, расположившись в почти пустом вагоне метрополитена.

Видео опубликовала в сети Facebook девушка под ником Оля Телка, которая и участвовала в "перфомансе". Ролик она подписала "Оля Баленсиага. Открытие метро".

Кстати, пассажирам метро подобное действие пришлось не по душе, они отворачивались и выходили из вагона.

Видео можно смотреть здесь.

Подписчики девушки разделились на два лагеря - одним такое "представление" пришлось по душе и они похвалили ее за креативность, другие же - наоборот, считают, что раздеться в метро большого ума не надо.

  • Красиво и целомудренно, с соблюдением мер безопасности, браво.
  • Метро дело хорошее.
  • Перфомонсуально.
  • Девченки, а где делась элементарная любовь к себе.....неужели показать себя шал.....й это сейчас считается совершенством женского рода. ...где откровенность в отношениях....

Как мы ранее писали, в одном из торговых центров Мариуполя расхаживал обнаженным мужчина.

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Автор: Мария Бойко

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