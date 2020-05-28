В киевском метро рассказали, будут ли закрывать подземку в час пик

Метро в Киеве (фото: РБК-Украина)

В Киевском метрополитене прокомментировали заявление Виталия Кличко

Метро в Киеве, согласно словам Виталия Кличко, может в час пик ограничивать вход на некоторые станции. Но в Киевском метрополитене, говорят, что не знают какие именно станции хотят закрывать или ограничивать в работе.

Напомним, что метро открылось с 25 мая, и хотя в первый день пассажиров было немного, сейчас количество людей в подземке увеличивается. Так, 28 мая возле касс появились очереди, пассажиров все больше, но станции не закрываются.

"Станция метро "Черниговская" не перекрыта. Она работает в привычном режиме. Людей много, и могу сказать, что все же очереди там формируются", - рассказал журналист в эфире 112 Украина.

Отметим, что киевляне в метро про маски не забывают, а вот правило ношения защитных перчаток часто игнорируют. Хотя лайтбоксы с таким предупреждением стоят на каждой станции киевской подземки.

Если же станции все же будут закрывать, в киевском метро призвали пассажиров не паниковать, так как их не будут закрывать полностью.

О том, что пассажиры метрополитена пренебрегают правилами безопасности себя и окружающих, отмечал и Виталий Кличко во время пресс-брифинга.

"В метро, в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа - соблюдая дистанцию и обязательно в маске", - сказал Кличко, но станции, несмотря на очереди, продолжают работать в обычном режиме.

Ранее мы писали, что в киевском метро пара устроила интим у всех на глазах.

А также о том, что кого и за что могут выгнать из подземки.

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Автор: Светлана Мащенко