У київському метро розповіли, чи будуть закривати підземку в годину пік

Метро в Києві (фото: РБК-Україна)

У Київському метрополітені прокоментували заяву Віталія Кличка

Метро у Києві, за словами Віталія Кличка, може в годину пік обмежувати вхід на деякі станції. Але в Київському метрополітені, кажуть, що не знають, які саме станції хочуть закривати або обмежувати в роботі.

Нагадаємо, що метро відкрилося 25 травня, і хоча в перший день пасажирів було небагато, зараз кількість людей в підземці збільшується. Так, 28 травня біля кас з'явилися черги, пасажирів все більше, але станції не зачиняються.

"Станція метро "Чернігівська" не перекрита. Вона працює у звичному режимі. Людей багато, і можу сказати, що все ж черги там формуються", - розповів журналіст в ефірі 112 Україна.

Зазначимо, що кияни в метро про маски не забувають, а ось правило носіння захисних рукавичок часто ігнорують. Хоча лайтбокси з таким попередженням стоять на кожній станції київської підземки.

Якщо ж станції все ж будуть закривати, у київському метро закликали пасажирів не панікувати, бо їх не будуть закривати повністю.

Про те, що пасажири метрополітену нехтують правилами безпеки себе і оточуючих, відзначав і Віталій Кличко під час прес-брифінгу.

"В метро, в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції. Треба буде трохи почекати біля входу - дотримуючись дистанції і обов'язково в масці", - сказав Кличко, але станції, попри черги, продовжують працювати у звичайному режимі.

Раніше ми писали, що у київському метро пара влаштувала інтим у всіх на очах.

А також про те, що кого і за що можуть вигнати з підземки.

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Автор: Светлана Мащенко