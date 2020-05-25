Метро в Києві почало роботу: кого і за що можуть вигнати з підземки

Метро в Києві (фото: РБК-Україна)

Метро в Києві знову почало перевозити пасажирів після більше двох місяців перерви

Метро у Києві запустили рано вранці в понеділок, 25 травня. Підземка зустріла пасажирів змінами та обмеженнями, але реклами у вагонах метро менше не стало. Яких правил потрібно дотримуватися при користуванні метрополітеном, кого і за що можуть вигнати з підземки - в матеріалі Styler.

Вранці до кас великі черги одноразовими квитками з QR-кодами. Всі в основному дотримуються дистанції 1,5 метри, як того просить працівниця метрополітену у гучномовець кожні кілька хвилин.

Квиток для проїзду в метро (фото: РБК-Україна)

При цьому температуру, як пише дехто в соцмережах, не перевіряють пасажирам (принаймні, за хвилин 10 на "Теремках" такої процедури не проводили). Більш того, судячи з усього, далеко не всі працівники метро вміють користуватися "модними" термометрами.

Річ у тім, що скринінг працівниками метро повинен проводитися вибірково. Фейсконтроль довірено правоохоронцю, що на вході "на око" повинен виявити "порушника", який з симптомами ГРВІ ризикнув проїхатися в підземці. Зовнішній вигляд і кашель пасажира - привід виміряти йому температуру. Таку людину в метро не пустять, а що станеться з нею, якщо термометр покаже підвищену температуру, поки не повідомляється.

Метро у Києві почало роботу (фото: РБК-Україна)

Кількість людей у вагонах поїздів не регулюється. Зате пасажири, які заходять на станціях, звичайно, не ризикують сісти один біля одного. Та соціальна відповідальність працює тільки кілька станцій, тому що потім кожен займає вільне місце, навіть якщо доводиться сидіти впритул до сусіда.

"Використовуйте маски й рукавички. Дбайте про власне здоров'я", - оголошує машиніст.

Але якщо маски є у кожного, то в рукавичках ходять лише одиниці - в основному пенсіонери. Людей похилого віку, до речі, вистачає. Куди вони їдуть в дощ і з сумками - одвічна таємниця.

Правила, яких треба дотримуватися в метро (фото: РБК-Україна)

А от працівники магазинчиків, які перебувають біля входу в підземку, кажуть: "Стало веселіше".

"Людей більше, всі напевно скучили за метро. І всі веселі, привітні. Навіть до карантину так не було, тому що тоді всі ходили насуплені якісь", - говорить дівчина - робітниця мобільного кафе.

Не виключено, що на привітність та веселість пасажирів метро впливає й те, що у вестибюлях і переходах нема смороду, який часто продукують безхатьки - любителі оковитої. Працівники підземки не впускають алкоголіків на територію, як би ті не просилися.

Зазначимо, що маршрутні таксі теж переміщаються за новими правилами, які важливо знати, перш, ніж скористатися цим видом наземного транспорту.

А в метрополітені кажуть, що дезінфекція рухомого складу, станцій, вестибюлів, ескалаторів повинна проводитися кожні три години.

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Автор: Світлана Дудукало