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З'явилися цікаві нововведення в маршрутках: що змінилося

STYLERЖиття    25.05.2020 - 10:11
З'явилися цікаві нововведення в маршрутках: що змінилося
Маршрутка в Києві (фото: РБК-Україна)

Стало відомо про вимоги до обробки маршрутних таксі

Транспорт в Україні запустили з 22-23 травня після чергового пом'якшення карантинних обмежень. Відтепер, щоб проїхати у трамваї, тролейбусі, автобусі і навіть маршрутці, спеціальні перепустки не потрібні, але деяких вимог дотримуватися треба.

Журналісти розпитали у маршрутників Києва, що знову вийшли на роботу в суботу 23 травня, про нові правила їзди у столичному громадському транспорті. Відео опублікував Telegram-канал PavlovskyNEWS.

На відео - знайомий багатьом килимок біля водія, на якому коробка з розсортованими купюрами. А маршрутник запевняє, що сам обробляє салон з пульверизатора. У будь-якому випадку правило: в салон тільки в масці ніхто не скасовував.

"Так, в салон тепер можна заходити тільки в масці, займати необхідно сидячі місця, а дезінфекцію водій проводить сам з пульверизатором. Забитих автобусів і тролейбусів поки що не спостерігали. Люди кажуть, що ще не все знають про відновлення сполучення", - сказано в повідомленні.

У Києві розповіли про нові правила в маршрутках (відео: YouTube)

Нагадаємо, що транспортне сполучення в повному обсязі відновилося в більшості українських міст з 22-23 травня. Тепер громадський транспорт, у тому числі і маршрутки, доступні всім бажаючим.

А ось метрополітен поїхав в Києві, Харкові та Дніпрі з понеділка, 25 травня. Підземка працює за новими правилами, пасажирів просять дотримуватися дистанції, а поїзда та станції дезінфікують кожні три години.

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Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України транспорт
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