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Появились интересные нововведения в маршрутках: что изменилось

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 10:11
Появились интересные нововведения в маршрутках: что изменилось
Маршрутка в Киеве (фото: РБК-Украина)

Стало известно про требования к обработке маршрутных такси

Транспорт в Украине запустили с 22-23 мая после очередного смягчения карантинных ограничений. Отныне, чтобы проехать в трамвае, троллейбусе, автобусе и даже маршрутке, специальные пропуска не нужны, но некоторые требования все же соблюдать необходимо.

Журналисты расспросили у маршрутчиков Киева, что снова вышли на работу в субботу 23 мая, про новые правила езды в столичном общественном транспорте. Видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNEWS.

На видео - знакомый многим коврик возле водителя, на котором коробка с рассортированными купюрами. А маршрутчик уверяет, что сам обрабатывает салон из пульверизатора. В любом случае правило: в салон только в маске никто не отменял.

"Так, в салон теперь можно заходить только в маске, занимать необходимо сидячие места, а дезинфекцию водитель проводит сам с пульверизатором. Забитых автобусов и троллейбусов пока что не наблюдали. Люди говорят, что еще не все знают о возобновлении сообщения", - сказано в сообщении.

В Киеве рассказали о новых правилах в маршрутках (видео: YouTube)

Напомним, что транспортное сообщение в полном объеме восстановилось в большинстве украинских городов с 22-23 мая. Теперь общественный транспорт, в том числе и маршрутки, доступны всем желающим.

А вот метрополитен поехал в Киеве, Харькове и Днепре с понедельника, 25 мая. Подземка работает по новым правилам, пассажиров просят придерживаться дистанции, а поезда и станции дезинфицируют каждые три часа.

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Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины транспорт
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