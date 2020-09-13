Кирзачи следующий шаг: в сети шокированы сухпайками для ВСУ

Сухпаек для украинских военных (фото: facebook.com/Василий Гриценко)

Сухпайки для украинских военных возмутили сеть

Военным ВСУ выдали сухпайки старого образца. При этом это вызвало шквал негодования пользователей соцсетей, ведь с 2017 года украинским защитникам начали выдавать сухпайки нового образца.

Фотографию продуктового набора опубликовал ветеран АТО Василий Гриценко на своей странице в Facebook.

"Привет. Давно не виделись. Как быстро привыкаешь к хорошему", - написал он.

Сухпаек для украинских военных (фото: facebook.com/Василий Гриценко)

На фото можно увидеть, что в сухпаек для украинских военных входит консервированные каши с мясом, паштет, несколько упаковок галетного печенья, чай и сахар. В наборе также имеется сухая и влажная салфетки.

Сухпаек для украинских военных (фото: facebook.com/Василий Гриценко)

Возвращение старых сухпайков вызвало негодование пользователей сети. Вот, что они пишут по этому поводу.

Да вернули это говн*ще;

Это капец какой-то! И во всем другом катимся назад;

Кирзачи вместо таланов - это следующий шаг;

Получили, сухпай ухудшили. Вернулись к старому. И да, армейские сухпаи я пробовал все с 15-го по 20-й год включительно;

Когда вернут портянки? А "белуху" - это же то, без чего армия не армия!

Подтверждаю. Сейчас выдают сухпай старого образца;

Какой гидрант, такой и сухпай. Какие же вкусные новые были, а теперь снова к этому совковому дерь*у;

А мед не кладут теперь? Мед, помню, клали даже в старый дореформенный сухпай;

В новом был мед и джем. Мед на ужин, а джем, кажется на обед. А иногда давали только джем. Но мед - это была уникальная фишка, потому что его никакая армия больше в сухпай не комплектовала.

Напомним, украинских военных поздравили с Днем танкиста зрелищным видео.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах военным пришлось спать на улице.