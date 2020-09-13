Кирзачі наступний крок: в мережі шоковані сухпайками для ЗСУ

Сухпайки для українських військових обурили мережу
Військовим ЗСУ видали сухпайки старого зразка. При цьому це викликало шквал обурення користувачів соцмереж, адже з 2017 року українським захисникам почали видавати сухпайки нового зразка.
Фотографію продуктового набору опублікував ветеран АТО Василь Гриценко на своїй сторінці в Facebook.
"Привіт. Давно не бачились. Як швидко звикаєш до хорошого", - написав він.
Сухпайок для українських військових (фото: facebook.com/Василий Гриценко)
На фото можна побачити, що у сухий пайок для українських військових входить консервовані каші з м'ясом, паштет, декілька упаковок галетного печива, чай і цукор. В наборі також є суха і волога серветки.
Сухпайок для українських військових (фото: facebook.com/Василий Гриценко)
Повернення старих сухпайків викликало обурення користувачів мережі. Ось що вони пишуть з цього приводу.
Нагадаємо, українських військових привітали з Днем танкіста видовищним відео.
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