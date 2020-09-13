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Кирзачі наступний крок: в мережі шоковані сухпайками для ЗСУ

Неділя 13 вересня 2020 20:33
Кирзачі наступний крок: в мережі шоковані сухпайками для ЗСУ
Сухпайок для українських військових (фото: facebook.com/Василий Гриценко)
Автор: Styler

Сухпайки для українських військових обурили мережу

Військовим ЗСУ видали сухпайки старого зразка. При цьому це викликало шквал обурення користувачів соцмереж, адже з 2017 року українським захисникам почали видавати сухпайки нового зразка.

Фотографію продуктового набору опублікував ветеран АТО Василь Гриценко на своїй сторінці в Facebook.

"Привіт. Давно не бачились. Як швидко звикаєш до хорошого", - написав він.

Кирзачі наступний крок: в мережі шоковані сухпайками для ЗСУ

Сухпайок для українських військових (фото: facebook.com/Василий Гриценко)

На фото можна побачити, що у сухий пайок для українських військових входить консервовані каші з м'ясом, паштет, декілька упаковок галетного печива, чай і цукор. В наборі також є суха і волога серветки.

Кирзачі наступний крок: в мережі шоковані сухпайками для ЗСУКирзачі наступний крок: в мережі шоковані сухпайками для ЗСУ

Сухпайок для українських військових (фото: facebook.com/Василий Гриценко)

Повернення старих сухпайків викликало обурення користувачів мережі. Ось що вони пишуть з цього приводу.

  • Так повернули це гівн*ще;
  • Це капець якийсь! І у всьому іншому котимося назад;
  • Кирзачі замість таланів - це наступний крок;
  • Отримали, сухпай погіршили. Повернулися до старого. І так, армійські сухпаї я пробував всі з 15-го по 20-й рік включно;
  • Коли повернуть онучі? А "білуху" - це те, без чого армія не армія!
  • Підтверджую. Зараз видають сухпай старого зразка;
  • Який гідрант, такий і сухпай. Які ж нові смачні були, а тепер знову до цього совкового лай*а;
  • А кладуть мед не тепер? Мед, пам'ятаю, клали навіть у старий дореформений сухпай;
  • У новому був мед і джем. Мед на вечерю, а джем, здається на обід. А іноді давали тільки джем. Але мед - це була унікальна фішка, тому що його ніяка армія більше в сухпай не комплектувала.

Нагадаємо, українських військових привітали з Днем танкіста видовищним відео.

Раніше ми писали про те, що в Черкасах військовим довелося спати на вулиці.

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