В Китае вспышка нового коронавируса: заразились еще десятки людей

В Китае сообщили про еще 32 случая нового активного коронавируса из Пекина, и большинство людей заразилось внутри страны. В городе действует военное положение для сдерживания очередной волны эпидемии.

Об этом сообщает People's Daily, China в Twitter со ссылкой на данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

25 из 32 новых случаев связывают с вспышкой в Пекине, которая началась с продуктового рынка. Теперь в городе уже 183 инфицированных.

Всего в Китае 293 пациента с активной формой COVID-19, 13 из них - критические.

В Китае вспышка коронавируса началась в Пекине (twitter.com/PDChina)

Напомним, что новая вспышка коронавируса была обнаружена в Пекине на продуктовом рынке "Синьфади". В воскресенье, 14 июня, Китай сообщил о рекордном за последние два месяца инфицировании - 57 человек, а на следующий день в 11-миллионном городе ввели военное положение.

Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю говорит, что новый штамм обладает повышенной заразностью и быстро эволюционирует.