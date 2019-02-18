В Китае взошло сразу три солнца: видео редкой аномалии

В Китае взошло три солнца (коллаж: РБК-Украина)

Явление длилось всего десять минут

15 февраля в небе над северной провинцией Гебей в Китае наблюдали уникальное явление природы - на горизонте появилось три солнца, сообщает Голос Америки.

Солнце и два его "нимба" были в небе недолго - всего десять минут. Очевидцы успели запечатлеть атмосферное явление на фото и видео.

В Китае взошло три солнца (скрин видео: ukrainian.voanews.com)

Метеорологи объясняют подобное содержанием в атмосфере кристаллов льда, которые образуются из водяного пара и конденсируются на определенной высоте.

В Китае взошло три солнца (видео: ukrainian.voanews.com)

Ранее явление трех солнц было замечено в Ямало-Ненецком округе России.

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