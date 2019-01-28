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Очередной смерч в Анталье: мощное торнадо сносит все на своем пути (видео)

STYLERЖизнь    28.01.2019 - 12:39

Видео: (YouTube/Катаклизмы и катастрофы природы)

В курортном городе Анталья, где ранее торнадо унес 20-летнюю девушку, снова обрушился смерч. Были обнаружены пострадавшие. Об этом сообщает информационный портал Daily Sabah.

Бушующий торнадо перевернул автобус, который вез пассажиров в аэропорт. В результате данной аварии пострадали около 12 человек. Также ураган сдвигал с места авиалайнеры и переворачивал транспорт. Два самолета и полицейский вертолет получили значительные повреждения. 

Смерч бушует в Анталье уже несколько дней и это уже второй раз. Помимо торнадо, на страну обрушились сильные ливни. Скорость ураганного ветра превышает 100 км/ч.

На данный момент местные власти налаживают работу аэропорта, чтобы избежать дальнейших задержек. Министр охраны окружающей среды и урбанизации Мурат Курум сообщил, что смерч повредил 229 зданий и 140 трансформаторных станций Анталии, а поваленные деревья заблокировали дороги. 

Напомним, что из-за торнадо в американском Иллинойсе, которое произошло в декабре 2018, пострадали не менее 21 человек.

Ранее сообщалось, что в США от трех торнадо погибли по меньшей мере четыре человека, инфраструктура пострадала от сильного ветра и наводнений.

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