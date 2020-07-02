Кличко грубо обругал руфера Мустанга: грозил сбросить с моста

Виталий Кличко (фото: РБК-Украина)

Между Кличко и руфером Мустангом произошел конфликт на киевском мосту

Виталий Кличко грубо обругал известного руфера Мустанга (Григория Кириленко) в Киеве возле набережной на пешеходном мосту через Днепр. Про конфликт с мэром столицы рассказал сам экстремал, который также записал на телефон часть их "беседы".

Об этом Мустанг рассказал журналисту Роману Скрыпину в его авторской программе. Ролик опубликован на Youtube-канале skrypin.ua.

По словам руфера, прославившегося в 2014 году своей акцией в Москве - парень раскрасил шпиль на высотке в цвета флага Украины - он с товарищем снимал видео для нового проекта о покорениях киевских вышек. И вот во время съемок руфер внезапно столкнулся с Кличко, который занимался утренней пробежкой.

Григорий признался, что был удивлен гневной реакцией Кличко. Парень рассказал, что мэр столицы и бывший многократный чемпион мира по боксу схватил его как перышко и вывесил на мгновение с пешеходного моста через перила, будто грозясь сбросить вниз.

Также, по словам Мустанга, глава КГГА требовал показать документы, отчитывал за опасные действия на высоте, мол из-за этого могут пострадать также случайные прохожие, нецензурно ругался и в конце концов передал в руки приехавшим полицейским.

Правоохранителей Кличко призвал вразумить парня, провести профилактическую беседу, чтобы не хулиганил в городе и уважал органы власти. При этом мэр спросил у Григория, может ли он "полицию хотя бы послушать?"

"Нет, точно нет, не хочу. Я против такого порядка. Я за самосознание... Я же не сбрасываю людей с мостов", - ответил на это руфер.

Мустанг отметил, что мэр заявлял о том, что "ему подчиняется полиция", но на самом деле не имел никакого права требовать показать документы.

Также экстремал добавил, что ранее уже встречался с Кличко и у них даже есть совместное фото - но, видимо, мэр просто не узнал парня в порыве эмоций.

Мустанг в эфире программы включил аудио запись с телефона, которую сделал во время конфликта. Прослушать разговор можно с 45:55 на видео. Предупреждаем - присутствует нецензурная брань!

Видео: Кличко обругал руфера Мустанга на пешеходном мосту в Киеве

Напомним, что прошлым летом руфера Мустанга побили и ограбили охранники, после чего парень попросил о помощи.

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Автор: Владимир Костырин