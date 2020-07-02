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Кличко грубо вилаяв руфера Мустанга: погрожував скинути з мосту

STYLERЖиття    02.07.2020 - 23:56
Кличко грубо вилаяв руфера Мустанга: погрожував скинути з мосту
Віталій Кличко (фото: РБК-Україна)

Між Кличком і руфером Мустангом стався конфлікт на київському мосту

Віталій Кличко грубо вилаяв відомого руфера Мустанга (Григорія Кириленка) в Києві біля набережної на пішохідному мосту через Дніпро. Про конфлікт з мером столиці розповів сам екстремал, який також записав на телефон частину їх "бесіди".

Про це Мустанг розповів журналісту Роману Скрыпину в його авторській програмі. Ролик опублікований на Youtube-каналі skrypin.ua.

За словами руфера, який прославився в 2014 році своєю акцією в Москві - хлопець розфарбував шпиль на висотці в кольори прапора України - він із товаришем знімав відео для нового проекту про підкорення київських веж. І ось під час зйомок руфер раптово зіткнувся з Кличком, який займався ранковою пробіжкою.

Григорій зізнався, що був здивований гнівною реакцією Кличка. Хлопець розповів, що мер столиці та колишній багаторазовий чемпіон світу з боксу схопив його як пір'їнку та вивісив на мить з пішохідного мосту через перила, ніби погрожуючи скинути вниз.

Також, за словами Мустанга, голова КМДА вимагав показати документи, вичитував за небезпечні дії на висоті, мовляв через це можуть постраждати також випадкові перехожі, нецензурно лаявся та зрештою передав в руки прибулим поліцейським.

Правоохоронців Кличко закликав напоумити хлопця, провести профілактичну бесіду, щоб не хуліганив у місті та поважав органи влади. При цьому мер запитав у Григорія, чи може він "поліцію хоча б послухати?"

"Ні, точно ні, не хочу. Я проти такого порядку. Я за самосвідомість... Я ж не скидаю людей з мостів", - відповів на це руфер.

Мустанг зазначив, що мер заявляв про те, що "йому підпорядковується поліція", але насправді не мав жодного права вимагати показати документи.

Також екстремал додав, що раніше вже зустрічався з Кличком і у них навіть є спільне фото - але, мабуть, мер просто не впізнав хлопця в пориві емоцій.

Мустанг в ефірі програми включив аудіо запис з телефону, який зробив під час конфлікту. Прослухати розмову можна з 45:55 на відео. Попереджаємо - присутня нецензурна лайка!

Відео: Кличко вилаяв руфера Мустанга на пішохідному мосту в Києві

Нагадаємо, що минулого літа руфера Мустанга побили і пограбували охоронці, після чого хлопець попросив про допомогу.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Віталий Кличкоруфер Мустанг
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