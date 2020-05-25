Климатолог предупредила о погоде в Украине летом: готовьтесь к засухе и шквалам

Погода в Украине летом, по предварительным прогнозам метеорологов, принесет украинцам ряд неудобств и неприятностей. Жара и засуха, которые будут сменяться грозовыми ливнями с градом и шквалами - все эти "сюрпризы" готовит природа для украинцев этим летом.

По словам географа-метеоролога Веры Балабух, летняя погода будет отличаться резкими сменами синоптической ситуации, пишет Obozrevatel. Перепады температур будут особенно сильными в первый месяц лета.

"Мы будем наблюдать резкие смены погоды, как говорится, день - в майке, день - в фуфайке. Особенно это касается июня. Вот сейчас холодный май, но в последние дни уже начнется лето и температура воздуха будет +25...+30 градусов", - сказала Балабух.

Также лето 2020 отличится дефицитом осадков, но одновременно возможны периоды с сильными ливнями, градом, шквалами и грозами.

"Пока по данным, которые дают международные прогностические центры, ожидается, что у нас и в дальнейшем лето должно быть теплым и засушливым. Так как это происходило в течение весны, за исключением мая", - отметила метеоролог.

Периоды сильной жары могут длиться несколько дней, а средняя летняя температура может быть выше, чем в начале этого столетия.

Интересно, что такие погодные сюрпризы украинцам начала преподносить погода уже в конце мая. Так, в Донецкой области выпал град, который усеял землю белым покрывалом, похожим на снег.

А вот синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину придет настоящее тепло.